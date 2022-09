Zdroj: Bower Bird / Pablo Veiga

Majitelé chtěli upravit starší dům tak, aby byla logičtěji rozmístěná dispozice, bylo zde víc světla a vytvořil se prostor pro dítě, které někdy v budoucnu plánovali. Náhoda tomu chtěla, že potomek byl počat v době plánování a poslední úklid proběhl přesně v den, kdy se narodil.

Hlavně světlo

Autoři proměny z Passer Architects dostali za úkol dostat do domu v Birchgrove v Sydney hodně světla. Nebylo divu. Dům je sice kompaktní (dobrá, při podlahové ploše 79 m2 je to trochu eufemistické hodnocení), ale také strašně tmavý. A tak bylo zapotřebí popřemýšlet, jak světlo dostat dovnitř. Zvětšit plochy oken ve svislých konstrukcích už nešlo. A tak jediná možnost byla přivést světlo shora. To jde, jenže to světlo se musí dostat až dolů. Architekti tak navrhli schodiště, které je vlastně světlíkem. Je odlehčené na nejvyšší možnou míru. Je lehoučké jak pírko. Stupně jako by vlály v prostoru. A tudy se právě dokáže světlo dostat od střechy až do přízemí. I když jsou schody tak jednoduché a lehké, stávají se stěžejním akcentem interiéru.

Změna dispozice?

Změnit dispozici tak, aby to dávalo smysl? To v tak miniaturním domku jde těžko. Podlahová plocha rozdělená do dvou pater není úplně dělaná na nějaké pokusy. A tak ve spodní části malá kuchyně, jídelna a sedačka obývací části jsou posunuty o kousek dál. Za zády kuchyně bylo totiž vytvořeno servisní centrum. Je tu malá toaleta, technické zázemí i skříně na odkládání. Také je zde uzavřená pracovna. Vše je uzavřeno v dřevěném boxu, který vypadá jako skříň. Ta uzmula ze spodního patra přibližně polovinu podlahové plochy.

Po schodech se vychází do horního patra, které nezabírá celý půdorys spodní části. Jen asi polovinu. Vejdou se sem tak jen dva malé pokojíčky, kde jeden je pro manžele a druhý pro dítě. Štít domu je pak uzavřen dřevěnou zástěnou, která vytváří soukromí pro interiér, nádhernou stínohru a zároveň nechává propouštět dost světla jak pro pokoj, tak i schodiště.