Zdroj: Matt Clayton Photography

Katherine, James a jejich dvě děti pocházejí z Nového Zélandu, ale již mnoho let žijí v Londýně ve Velké Británii. Ze své původní domoviny byli zvyklí na větší prostor, lepší propojení s přírodou a lepší světelné podmínky.

Ponuré místo potřebovalo změnu

Během pandemie využili příležitosti a koupili si větší dům, který nabízel skvělé místo k bydlení. Měl ale jeden problém: jeho zahrada byla orientovaná na sever a v některých částech domu bylo kvůli menším oknům málo světla.

V rozhovoru s architekty, kteří již dříve přestavěli jejich předchozí nemovitost, hledali nějaký zajímavý návrh, který by pomohl maximalizovat denní a sluneční světlo a současně by vylepšil výhled do zahrady, případně by ji propojil s nemovitostí.

Rekonstrukce kuchyně Londýn Autor: Matt Clayton Photography

Cílem bylo rekonstruovat prostor s rozlohou 72 m² u samostatně stojícího edwardiánského domu v památkové zóně na jihu Londýna. Omezený rozpočet předpokládal spíše facelift stávající stavby než výrazné rozšíření celou přestavbou. Návrh tak měl určitá omezení a musel respektovat prostorové dispozice původní budovy.

Technická omezení a jejich řešení

Dům byl v celkem dobrém stavu, při předcházející rekonstrukci bylo do budovy zavedeno například podlahové vytápění, digitální osvětlení a některé z prvků chytré domácnosti. Při nové rekonstrukci bylo v zájmu majitelů, architektů i stavebníků toto dříve instalované vybavení nezničit, ale zakomponovat je do upravovaného celku.

Klienti potřebovali přirozené světlo a chtěli jej opravdu hodně. Nejlepším způsobem, jak jejich požadavku vyhovět, bylo zakomponovat do rekonstruované budovy velká střešní okna. Jejich instalace si vyžádala použití jeřábu, který dokázal každé okno vyzdvihnout z koridoru ulice, přenést jej přes střechu domu a poté jej opatrně spustit na místo.

Rekonstrukce kuchyně Londýn Autor: Matt Clayton Photography

Druhým významným počinem při rekonstrukci bylo vybourání zdi domu, její nahrazení velkoplošnými posuvnými dveřmi a vytvoření terasy, která bude plynule propojovat prostory v bezprostřední blízkosti domu se zahradou.

Povedená rekonstrukce

Instalace střešních oken a posuvných prosklených dveří přinesla kýžený výsledek. Kuchyně s jídelním stolem je mnohem světlejší, slunce má přístup do budovy delší dobu. Kombinaci světlých barev stěn, kuchyňské linky, desek stolů a sedáků židlí se světlejšími hnědými tóny dřeva v policích a nohou židlí velmi vhodně umocňuje tmavošedá barva kuchyňského ostrova a rámů oken.

Na bocích nových velkoplošných posuvných dveří architekti ponechali odkryté a neomítnuté cihly, které barevně přecházejí i na vnější část budovy a ladí se střešní krytinou a novou zídkou, vybudovanou pro posezení.

Rekonstrukce kuchyně Londýn Autor: Matt Clayton Photography

Navazující úprava zahrady s rozšířenou terasou a umělým vodním kanálem mění celkové využití trochu zanedbané zeleně v relaxační prostor pro odpočinek a načerpání nových sil.

Zachování velké části původní konstrukce a modernizace izolace střechy pomohly snížit uhlíkovou stopu tohoto projektu.

Jak dlouho a za kolik?

Nákup domu a počáteční projektové práce započaly v roce 2021, tedy v době pandemie Covid 19. Přesto se s náležitými bezpečnostními opatřeními (a telefonáty prostřednictvím Zoom!) podařilo obojí dokončit bez výraznějších problémů a zpoždění.

Rekonstrukci významně ovlivnily i válečné události na Ukrajině, kvůli kterým došlo i ve Velké Británii k růstu cen energií a materiálů. Některé komodity vzrostly o 20 procent, a to se projevilo na celkové ceně rekonstrukce.

Hlavní dodavatel dokončil stavební práce za 20 týdnů. Bez kuchyně a zahrady byly stavební práce dokončeny za cenu 210 GBP/m2 (celkem přibližně 450 000 Kč).

Informace k projektu

Velikost projektu: 72 m 2

Velikost pozemku: 890 m 2

Datum dokončení celého projektu: 2023

Architekt a projektový manažer: Cox Architects

Stavitel: Elson Properties London Ltd

Strukturální inženýr: Jonathan Darnell

Návrh a stavba kuchyně: Benjamin Alexander Kitchens Ltd

Venkovní terénní úpravy: Tom Massey

Střešní okna: Maxlight Ltd., Stella Rooflights

Cox Architects: Studio založené v roce 2010 se snaží poskytovat kreativní a praktická řešení v oblasti architektury, krajinářství a interiérového designu, od těch nejmenších rezidenčních rekonstrukcí až po velké novostavby. Za práci získali ocenění v mezinárodní konkurenci. Steve Cox pracuje jako architekt od roku 1997. Je členem Royal Institute of British Architects (RIBA). Jeho praxe v Londýně je držitelem dodatečné akreditace RIBA Chartered Practice (zajištění kvality, zákaznický servis a pojištění.)

Zdroj: Dům & Zahrada, BowerBird, Cox Architects