Domek zakoupený v roce 2013 se nachází v ulici se starší zástavbou na jedné straně a lesem na druhé. Původní dům byl postaven roku 1965 a před rekonstrukcí byl téměř v neobyvatelném stavu. Stavba měla rozpadající se okna, střechu, fasádu i vnitřní povrchy a objekt byl energeticky mimořádně nehospodárný. Manželé se dvěma dětmi se proto rozhodli pro jeho rekonstrukci a oslovili architekty Vojtěcha Hyblera a Davida Dvořáka ze studia Archport, se kterými je pojí svižná spolupráce i na dalších projektech a společný pohled na věc.

Vpředu veranda, vzadu přístavba

Majitelé potřebovali celkově zvýšit kapacitu domu o nové obytné místnosti a chtěli propojit hlavní obytný prostor se zahradou tak, aby nebylo narušeno jejich soukromí. Kvůli vzhledu stavby a jejímu umístění začala rodina říkat domu Hájenka. „Naším přáním bylo mimo jiné zachovat charakter „hájenky“ a zároveň ji začlenit mezi běžné domy dnešní ulice,“ vysvětluje na úvod majitelka a interiérová designérka v jedné osobě.

Dům se proto modernizoval hlavně směrem do zahrady, kde byl rozšířen o jednopodlažní dřevěnou přístavbu s pultovou střechou. Půdorysně se tak změnil v obdélník, jehož podélná osa má, stejně jako celý pozemek, severojižní orientaci. Hlavní vstup do domu zůstal přes stávající verandu. „Na verandě jsme si dali obzvlášť záležet, protože odkazuje na původní hájenku,“ popisuje architekt Vojtěch Hybler. „Snažili jsme se jí ponechat původní proporce a zároveň jí dát techničtější charakter s propracovanými detaily. Změnou byl také přesun venkovního schodiště nalevo od verandy.“

Kreativní přístav Archport Ateliér Archport zabývající se architekturou, designem a grafikou byl založen v říjnu roku 2013 dvojicí architektů Vojtěchem Hyblerem a Davidem Dvořákem.

Dispozice „před“ a „po“

Před rekonstrukcí se v přízemí domu nacházela kromě vstupní verandy ještě kuchyň, dva obytné pokoje, koupelna, WC a schodiště. Podkroví zahrnovalo ložnici a dvě půdy. Dům byl celý podsklepený a suterén sloužil jako úložný prostor a technická místnost.

Nová přístavba obsahuje obývací pokoj, který je otevřený jižním směrem do zahrady. „Úrovní odpovídá venkovnímu terénu, podlaha je v něm proto níže než přízemí stávajícího domu. Tento výškový rozdíl je vyřešen čtyřmi schody mezi obývacím prostorem a kuchyňským a jídelním koutem,“ ozřejmuje architekt. V přízemí se rovněž nachází zmiňovaná veranda, ložnice majitelů, chodba se schodištěm a koupelna s toaletou. V patře jsou umístěny dva dětské pokoje a další koupelna. Vytápění zajišťuje plynový kondenzační kotel, v domě jsou radiátory, v koupelnách podlahové vytápění a v obývacím pokoji se přitápí krbovými kamny.

V suterénu ke změně nedošlo, je zde technická místnost s kotlem, rekuperační jednotkou, pračkou a sušičkou, dále šatna a sklad. Původní stavba se tedy dispozičně změnila z 3+1 na současné 4+kk. Zastavěná plocha domu 80 m2 se přitom po úpravách a přístavbě téměř zdvojnásobila na 149 m2 a užitná plocha vzrostla z 159,5 m2 na 203,5 m2.

Zbylo jen schodiště a komíny

Rekonstrukce začala na jaře 2014 a na konci téhož roku byla dokončena. Majitelé se do nového domu stěhovali jen pár dní před Vánocemi. Stavebně se objekt před a po rekonstrukci liší svým objemem kvůli přistavěnému obývacímu prostoru. Dům má novou zateplenou fasádu, střechu včetně její konstrukce, okna, podlahy a veškeré inženýrské sítě.

„Nejnáročnější pro nás byla fáze čištění původního domu o nevyhovující konstrukce a zjištění, že z něho moc nezbylo. Ve chvíli, kdy se začali zdít nové konstrukce a dům získával zase svůj tvar, šlo opět vše hladce,“ vzpomíná na začátek prací architekt. To potvrzuje i majitelka, podle níž z původního domu zůstalo v podstatě pouze schodiště a komíny.

S výsledkem rekonstrukce jsou majitelé i architekti velice spokojeni a nic by na něm neměnili. „Radost máme zvláště z precizního zpracování nové verandy, kterou jsme kreslili doslova do šroubku, a pak z provedení venkovního slunolamu nad oknem do zahrady,“ uvádí Vojtěch Hybler.

Vzdušný a světlý prostor

Majitelé domu se živí prací s designem přes 20 let, o vytvoření jednoduchého a funkčního interiéru se tedy postarali osobně. „O interiéru jsme měli přesnou představu. Chtěli jsme mít vše perfektní a kvalitní a nechtěli jsme dělat kompromisy, takže jsme trochu bojovali s rozpočtem. Dnes jsme za to ale rádi a bydlení si užíváme,“ říkají.

Interiér zrekonstruované hájenky, který realizovala Kateřina Horská ze Studia X, byl v roce 2016 zařazen do soutěže Interiér roku.

Celému domu dominuje barva dubové podlahy doplněná o kontrast s černou. „Preferujeme neutrální barvy, celý interiér je pak možné snadno změnit barevnými doplňky,“ objasňuje majitelka. Dub se promítá i do kuchyňské linky, která byla vzhledem k členitosti stěn a zabudovanému komínu vyrobená na míru. Barevně mu sekunduje černá skleněná pracovní deska a žlutá barva na horních vyklápěcích skříňkách, která koresponduje s jednou z jídelních židlí od manželů Eamesových. Podlahy, kuchyň, knihovny a skříně pocházejí z dílny truhlářské firmy Acer Design, která vyrobila i vnitřní a venkovní schodiště, terasu a slunolamy.

Optické oddělení hlavního obytného prostoru od jeho pracovní části zajišťuje síť z ocelového lanka. Za pozornost stojí i různé druhy osvětlení. „Stmívací reflektory v obýváku od firmy Bulb doplňují zajímavá světla Occhio inspirovaná lidským okem a nad jídelním stolem vyniká závěsné světlo Shadow od Lucie Koldové,“ popisuje majitelka. S osvětlením podle jejích slov souvisejí i vypínače sladěné s klikami, které vypadají jako broušené stříbrné kostky. „Ráda bych zmínila i osvětlení v ložnici u naší postele – jedná se o svítidlo od kreativního německého návrháře Ingo Maurera a po celém domě jsou rovněž k vidění i kruhová světla různých velikostí od české firmy Halla.“

Detaily a doplňky k nepřehlédnutí

Kromě dubových podlah byla v domě, konkrétně na verandě, položena i dlažba Mutina od Patricie Urquioly a v koupelnách je použita dlažba a obklady značky Mosa. Zde upoutá pohled i 160 centimetrů dlouhé umyvadlo, černá sprchová deska a baterie Axor od Antonia Citteria.

Inspiraci při výběru doplňků majitelé čerpají zejména v zahraničí, kde je také hodně nakupují. Není to ale pravidlem. „Při vyklízení sklepa jsme našli starý otočný vypínač z plastu a použili jsme ho na verandě,“ vypráví majitelka.

Veškeré úložné prostory jsou vyrobené na míru, včetně skříní v ložnicích nebo skříněk na boty na verandě, které fungují zároveň i jako sezení. Další velké úložné prostory jsou v suterénu.

Zahrada se stovkou hortenzií

Pozemek u domu má rozlohu 663 m2. Okrasnou předzahrádku i zahradu za domem si majitelé upravili sami během roku po rekonstrukci stavby a už na první pohled je vidět, že zde žijí fandové do hortenzií. „Hortenzie jsou moje nejoblíbenější rostliny,“ potvrzuje majitelka. „Máme jich kolem stovky, a to v různých druzích, včetně popínavých.“ Kromě nich ale zahradu zdobí i stálezelené bobkovišně a skimie nebo okrasné trávy a v květnu tu rozkvétají okrasné česneky. Dominantou zahrady jsou ovšem dvě původní vzrostlé borovice, na které v podvečer létají sovy.

Zahrada je automaticky zavlažována, přičemž voda k závlaze se čerpá ze stávající studny. Trávník je vysévaný a jeho dokonalost narušuje jen zajímavá socha od Michala Trpáka. „Je to dárek k manželovým kulatým narozeninám a líbí se nám její klid,“ vysvětluje majitelka.

V rohu zahrady stál původně zčásti zděný zahradní domek. Po konzultacích s architekty si ho majitelé dostavili svépomocí a vedle něj byla postavena pergola, kterou natřeli na svou oblíbenou černou. Z pergoly je výhled na dům a les v pozadí a v létě tu rodina pravidelně stoluje a griluje.

Posedět je ale možné i na malé terase u vstupu do obývací místnosti. „Tady se nám hodně osvědčily slunolamy. Realizovaly se dodatečně, měli jsme tedy možnost porovnat bydlení bez nich a s nimi,“ říká majitelka. Podle architektů byly navrženy přesně na úhel letního slunce, což se ukázalo, že funguje skvěle.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Projektant: studio Archport

Dodavatel: fa Vladař a synové

Zastavěná plocha: 149 m 2 (včetně přístavby)

(včetně přístavby) Užitná plocha: 203,5 m 2

Obvodová konstrukce: zděná + dřevěná přístavba

Zateplení: zděná stavba – polystyren tl. 220 mm, dřevěná přístavba – minerální izolace tl. 200 mm a dřevovláknitá deska tl. 80 mm, sedlová střecha – minerální izolace 340 mm, pultová – 300 mm

Fasáda: silikonová tenkovrstvá omítka a dřevo

Střecha: vláknocementové šablony Cembrit

Okna: plastová s tepelněizolačním trojsklem

Vnitřní dveře: masivní dřevo, bezlištové, truhlářství Kačena, Plzeň

Podlahy dřevěné, dubové, truhlářství Acer Design

Vytápění: plynový kondenzační kotel – podlahové konvektory a nástěnné radiátory + krbová kamna

Energetická náročnost zděná stavba – úsporná, dřevěná přístavba – velmi úsporná

