Zdroj: Robert Žákovič

Rodina se dvěma dcerami spokojeně bydlela kousek za Prahou v domě, který si zařídila podle svých představ. Jenže osud jim klidu nedopřál a oba rodiče nedlouho po sobě zasáhly vážné zdravotní problémy. „Ačkoli nakonec všechno dobře dopadlo, náš život se během krátké doby obrátil vzhůru nohama a dost to zamíchalo i naším žebříčkem hodnot. Když se situace začala uklidňovat, došlo nám, že v původním domě už nemůžeme zůstat, protože nás s ním pojí příliš negativních vzpomínek. Potřebovali jsme se proto odstěhovat, a to rychle,“ odhaluje pohnutky k hledání nového domova majitelka. „Chtěli jsme ale zůstat poblíž, kvůli dětem i dobré dopravní dostupnosti Prahy a místní infrastruktuře, takže když jsme objevili na prodej nový dům na skvělém místě, neváhali jsme.“

Změna plánu i plánku

Nový dům však nepočítal s tak velkou rodinou, respektive s jejím životním stylem. „Když se naskytne možnost, rád zaujmu nejen roli architekta, ale i investora. Což byl případ tohoto domu,“ vysvětluje Lukáš Vokál ze studia Ysad architecture. „Získal jsem zajímavý pozemek, tak jsem na něj navrhl a nechal postavit dům. Jako budoucí majitele jsem viděl spíš rodinu s jedním dítětem.“

Vážní zájemci tlačeni časem a množstvím svých dalších aktivit se ovšem drobnou komplikací nenechali odradit a rozhodli se zvětšit obytnou místnost s kuchyní a přidat v přízemí ještě jednu ložnici, aby každý z rodičů získal svoje soukromí. Rozšířit zastavěnou plochu nepřipadalo v úvahu kvůli technickým a povolovacím procesům, navíc by dům ztratil měřítko k pozemku. Garáži pro dvě auta na jednom konci téměř obdélníkového půdorysu přízemí se zazdila vrata a do boční stěny směrem do zahrady se vložilo francouzské okno – tak vzniklo dostatečné místo pro ložnici a šatnu majitelky. Na opačné straně přízemí na obytnou místnost navazovala terasa, která se nově obezdila, zastřešila a propojila s interiérem, takže v původním obytném prostoru se mohla rozšířit kuchyňská linka s ostrůvkem, více místa získal i jídelní stůl a do přistavěné části bylo umístěno pohodlné sezení a televize.

O terasu ale dům nepřišel, rozrostla se část vedoucí k venkovnímu bazénu a vedle něj vyrostl nový wellness pavilon se saunou, tělocvičnou a krytou venkovní kuchyní. A ještě dále za pavilonem a bazénem se slanou vodou vzniklo koupací jezero s rybami, protože majitel domu je vášnivý rybář. Dřevěnou terasu oživily velké květináče a značnou proměnou prošla ke spokojenosti majitelů i zahrada podle návrhu zahradního architekta Michala Nováčka z Atelieru D.V.A.

