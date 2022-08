Zdroj: Bower Bird / James Morris

Adam Knibb Architects dostali zakázku na dostavbu staré stodoly. Dostavba měla být moderní, žádné retro. Jenže jak to udělat, aby to prošlo v rámci památkové ochrany?

Dlouhá stodola v britském Alresfordu má dlouhou historii. Už v roce 1792 byla součástí velkého ovčího trhu. A tak požívá vysoký stupeň památkové ochrany. Co s tím ovšem udělat, když majitelé chtějí stodolu mít jako rodinný dům, potřebují kus přistavět a přitom nechtějí žít v muzeu?

Jen se dotknout

Architekti hledali možnost, jak přistavět nové křídlo, které mělo být podle přání investorů moderní a hlavně by mělo nabídnout fantastický rozhled do velké zahrady. V Čechách a na Moravě bychom často narazili na ochranu památek, místa, krajiny a další. Ani v Anglii to není často jednoduché, ale tady architekti navštívili oddělení ochrany přírody ve Winchesteru a dali s nimi hlavy dohromady. Úředníci se jim nesnažili jen direktivně něco nařizovat, ale spolupracovat a najít cestu. A tak se dohodli, že zadní arkýřové okno může být odstraněno a využito jako průchod do nového křídla – jednoduchého kvádru, dřevem obloženého. Stojí kolmo ke stodole a vytváří jakési polouzavřené nádvoří. Hlavním argumentem k propojení pak bylo, že průchod je vytvořen lehoulince – skleněný kvádr se jemně opírá o starý dům.

Požadavky majitelů a úředníků tak byly splněny a majitelé mají nádherný dům, kde v nové přístavbě je velký společenský prostor s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou. Vše s nádherným výhledem do zahrady. Ve staré části pak jsou ložnice.