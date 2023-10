Na jaře 2020 přišel do pražské architektonické kanceláře archicraft noblesní pár s vizí prostorově skromného domku, který by jim poskytl klidné útočiště v přírodě, únik z každodenního ruchu a shonu velkoměsta. Hledali komfortní útočiště, kde namísto burácení tramvají šumí stromy a kontakt s přírodou je bezprostřední.

Oblast, kterou si pro svou chatu vybrali, má zcela unikátní atmosféru. Na místo nevede pohodlná asfaltová silnice, ale vcelku rozverná cesta, která už sama o sobě proměňuje vnímání. Dále od starostí velkoměsta, blíže k přírodě, přepínáme na jiný režim.

Místní regulace určila maximální zastavěnost a výšku stavby, čímž bylo zadání značně limitováno. Archetypální podoba chaty byla zvolena s ohledem na zástavbu okolního prostředí a její vertikalitou se podařilo zdůraznit kontrast mezi stabilitou země a svobodou nebe.

Moderní lesní chata u Prahy Autor: Petr Polák



V okolí chaty jsou nádherné vysoké jehličnany, které architekty okouzlily, a jejich vzor se proto odráží ve fasádě, tvořené tmavě hnědými hliníkovými šablonami, které svými prolisy a tvarem připomínají šišku. Hliníkový povrch fasády zaručuje snadnou údržbu a dlouhou životnost a naplňuje zásadní požadavek na praktičnost.

Sounáležitost s přírodou podporují prosklené posuvné plochy, propojující obytnou část interiéru s okolím a úžasně rozšiřující pocit prostoru uvnitř chaty. Velká okna přináší nejenom krásný výhled, ale i spoustu světla pro investorku, která se na své chatě ráda věnuje malbě.

Cílem zadání bylo vytvořit prostor, který vyzařuje útulnost a teplo domova. Proto byl v interiéru hojně využit dub, konkrétně na podlahy, stěnu s krbem, jídelní stůl a židle. V ložnici a na schodišti zůstaly viditelné konstrukční CLT panely ze smrkového dřeva. Tento přírodní materiál přináší do interiéru teplý dojem domova a ušetří náklady na obklady.

Moderní lesní chata u Prahy Autor: Petr Polák

CLT panely mají výhody i ve statických vlastnostech – malá konstrukční hloubka umožňuje velké rozpony a má vysokou únosnost. Jejich malá tloušťka spolu s dobrou tepelnou izolací vede k prostornějšímu interiéru. Stavbu kompletně projektovala a realizovala firma 3AE, specializovaná na dřevostavby z masivních panelů z českého dřeva.

Hlavním tématem chaty je pohoda a odpočinek a tomu musely být bezpodmínečně podřízeny i provozní potřeby a projektování všech prostor. Kuchyňská linka je začleněna do obytné zóny tak, aby působila jako její přirozená součást.

Moderní lesní chata u Prahy Autor: Petr Polák

Nad linkou umístěná knihovna jako by vrůstala do stropu. Pro části skříněk byl zvolen sjednocující motiv dubového dřeva se stejnou profilací, jakou má stěna u krbu. Jídelní stůl se přirozeně včlenil mezi kuchyňské skříňky.



Podle autorů projektu je chata synergií současného designu, respektu k přírodě a praktického využití prostoru. I na malé ploše dokázali vytvořit prostor pro pohodu, odpočinek i uměleckou tvorbu.

Moderní lesní chata u Prahy Autor: Petr Polák



Původní chatička byla i přes naprosto miniaturní rozměry místem, kde se majitelé cítili spokojení. Při navrhování nové chaty tak měli od počátku důvěru v malý prostor, který je příjemným a útulným, je-li dobře navržený.

Studio Archicraft Pražská architektonická kancelář archicraft, vedená Tomášem Cieślou a Miroslavem Krátkým, dozrála ve studio s komplexní praxí. Její projekty v oblasti rezidenčního bydlení, kanceláří a gastro provozu, stejně tak jako návrhy veřejných prostor a budov stojí za pozornost pro originálnost návrhů a proto, že se nepodřizují samoúčelným ego-prvkům, ale akcentují Detaily, Emoce a Funkčnost. Již patnáct let jsou pro ně ale podstatná i další písmena abecedy, například Autorský vklad do co nejinspirativnějšího řešení; Bytelnost interiérových elementů navrhovaných na míru; Citlivost vůči klientům a jejich potřebám; Grafické členění prostoru podporující jeho vizuální čitelnost… a tak bychom mohli pokračovat dále až k Z.