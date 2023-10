Zdroj: Robert Žákovič

Na východ od Prahy stojí dům, který své majitele už pár let odměňuje za to, že jeho přípravě i stavbě věnovali spoustu pečlivé práce. Klíčem byla vedle dokonalé přípravy naprosto přesná představa majitelky o budoucím bydlení, z níž nechtěla slevit.

Původně manželé bydleli v Praze, ale jak se blížila školní docházka jejich dětí, začali přemýšlet o stěhování na venkov. Volba nakonec padla na obec nedaleko Říčan u Prahy. Lokalita splňovala všechny podmínky: uprostřed zeleně a zároveň přiměřeně blízko hlavnímu městu s rychlou, častou a spolehlivou vlakovou dopravou.

Na pozemku u lesa

Žádný z tehdy nabízených pozemků manžele neoslovil, ale zaujalo je místo nedaleko lesíka, které však nebylo na prodej. Zašli tedy do místní hospody, našli majitele vysněné parcely a přesvědčili ho, aby jim mírně svažitý pozemek s výhledem do zeleně prodal.

Nezastavěný pozemek vznikl dělením většího celku a nacházel se v nově vznikající části obce. Byl výhodný v tom, že měl jen jednoho přímého souseda. Z druhé strany se nacházela obecní parcela určená pro cestu, z další strany byl nezastavitelný pozemek. Co se týká vzhledu, okolní stavby byly velmi různorodé.

Hledáte inspiraci? Podívejte se, jak zařizují dům a byt jinde ve světě:

Kamarádi ze školy

Volba architekta byla jasná, projekt dostal na starost Richard Růžička z ateliéru Kompozitura, majitelčin spolužák ze základní školy. „Vždycky jsme si dělali legraci, že mi jednou nakreslí dům, a nakonec to tak opravdu dopadlo,“ vzpomíná majitelka a dodává:

„Ale nebyli jsme úplně snadní klienti. Mám totiž o věcech velmi přesné představy a trvám na nich, tak jsme společně hledali řešení, které bude technicky odpovídat architektonickým nárokům a funkčně a esteticky vyhovovat nám.

Návštěva domu u Říčan Autor: Robert Žákovič

Od počátku jsme věděli, že chceme hlavně velký a prosvětlený hlavní obytný prostor a také terasu, odkud uvidíme na západ slunce. Dalším požadavkem byl malý byt v přízemí – teď tam je pracovna a příslušenství, ale v případě potřeby, ať už naší, nebo našich stárnoucích maminek, tam vznikne pěkné bezbariérové bydlení. Z těchto požadavků architekt vycházel a pak už jsme ladili jeho výkresy s našimi představami.“

Zázrak do dvou let

Za pár měsíců od koupi pozemku architekt vyřídil stavební povolení a na jaře stavba začala. „A přesně za rok jsme se stěhovali, takže jsme stihli nástup syna do první třídy do zdejší školy, a ještě s předstihem,“ vzpomíná majitelka. Jak se to stihlo tak rychle?

Návštěva domu u Říčan Autor: Robert Žákovič

„Klíč byl určitě v tom, že jsme měli všechno podrobně připravené. Každý detail byl pečlivě zanesený do prováděcího projektu a vykomunikovaný s dodavatelskými firmami, aby všichni věděli, co mají dělat a kdy. Zpočátku to možná firmám nebylo příjemné, ale myslím, že nakonec všichni ocenili, že mají jasné mantinely, v nichž se mohou pohybovat, a tak stavba pokračovala zdárně kupředu.“ (Text byl redakčně krácen)

Chcete se o celém projektu dozvědět více informací?

Důležitost komunikace s architektem, investorem a dodavateli.

Koordinace desítky firem na stavbě

Plánování interiéru, jeho zpracování a dokončování

Dispozice obytného prostoru

Náklady na provoz a energetická náročnost

Technické údaje k celému projektu

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v listopadovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází 19. října.

Zdroj: Dům & Zahrada