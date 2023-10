Zdroj: Jaroslav Hejzlar

Příběh atypického rodinného domu začal na stránkách našeho časopisu. Právě tady zaujala majitele budoucího domu stavba, kterou navrhli pro jiného investora ve studiu OK Plan Architects. „Majitelé nás tenkrát na základě publikované realizace oslovili se zadáním pro dům pro rodinu s více dětmi ve velkém věkovém rozptylu,“ vzpomíná jeden z autorů projektu architekt Jiří Vincenc.

Dobře čitelný pozemek

Stavební pozemek byl v dobrém slova smyslu neutrální. Bez složitostí, výrazných přírodních prvků či výhledů. „Díky tomu byl dobře čitelný stejně jako okolní domy a nezastavitelná protější strana ulice,“ popisuje architekt výhody stavební parcely. Ale nelze vynechat ani nevýhodu, a tou byla malá rozloha pro zamýšlenou stavbu.

Nevyužívaná zahrada uprostřed starší zástavby měla z jedné strany dvoupatrový dům a z druhé strany další prázdnou parcelu. „Na té souběžně s naším záměrem vznikal samostatný projekt obdobného rodinného domu, a tak byla možnost na sebe reagovat.

Soukromí jsme proto vyřešili dispozicí ve tvaru L směrovanou optimálně proti světovým stranám a pohledům ze sousedních staveb,“ pokračuje Jiří Vincenc. „Ulice je hodně různorodá, tak bylo jasné, že by měl dům vypadat jednoduše.“

Hledání koncepce

Vzhledem k velikosti pozemku bylo nejprve třeba najít nejvhodnější koncepci. Úvodní skici měly za úkol prověřit dvoupodlažní variantu proti jednopodlažní. „Ze začátku to vypadalo na dvoupodlažní dům, ale investor i my jsme se chtěli vyhnout každodennímu užívání schodiště. Nakonec jsme našli řešení se všemi hlavními místnostmi v přízemí a jen minimální nástavbou wellness na střeše. To se postupně rozšířilo o pracovnu,“ vysvětluje architekt.

Na podobě interiérů se svými nápady podíleli jak architekti, tak i sami majitelé Autor: Jaroslav Hejzlar

Diskuse se vedla o podobě materiálu na fasádu, aby dům působil jednoduše. Architekti nabídli více kombinací, od omítek po cortenový plech. „Nakonec jsme s majiteli došli k variantě, kdy jsme chtěli potlačit horní patro a daný materiál propsat dál. Materiál měl být něčím zajímavý, ekonomický a odkazovat na průmyslové zázemí města. Vybrali jsme proto přírodní eloxovaný hliník a systémové vertikální kazety,“ říká Jiří Vincenc.

Pruhovaný dům

Právě vertikální kazety daly základ designu pruhů, který sleduje fasáda horního podlaží i vstupu, posuvné velké žaluzie, kovový plot i detaily v interiéru. „Tohle propojení se nabalovalo postupně. Vertikální kazety bylo možné použít i jako variantu s perforací pro stínicí panely.

Venkovní jídelní stůl a pohled do zahrady Autor: Jaroslav Hejzlar

V interiéru se hledalo obdobné – svislé lamely odkazují na fasádu, stejně tak některé matované fólie na sklech se svým bublinkovým vzorem. Výsledná podoba plotu vznikla až v průběhu realizace – když se objevily problémy s kvalitou původně zamýšlených pohledových betonů, začali jsme připravovat návrh s ocelovými pásovinami,“ popisuje architekt a podotýká, že investor byl řešením příjemně překvapen.

Základ je spolupráce

S investorem se architekti poprvé potkali na začátku roku 2018, stěhování do nového domu proběhlo v létě 2021. „Celé to šlo hladce a rychle především díky spolupráci všech zúčastněných,“ konstatuje Jiří Vincenc. „Investor si původně vlastní cestou hledal lokálního dodavatele, ten ale za sebou neměl odpovídající reference.

My jsme nakonec doporučili stavební firmu IPM Building, se kterou máme již zaběhlou spolupráci. Přestože byla dražší, dokázala investora přesvědčit o svých výhodách a zkušenostech, takže nakonec byli všichni spokojeni.“

Interiér řešil také ateliér OK Plan. Předmětem návrhu byl jak vestavěný atypický nábytek, tak mobiliář. Na vnitřním zařízení se ale podíleli i sami majitelé, spousta doplňků a nápadů pochází od nich.

V přízemí je prostor pro pokoje dětí a ložnici rodičů Autor: Jaroslav Hejzlar

Důležitá byla také spolupráce se zahradními firmami. „Klientům vždy doporučujeme přizvat zahradního architekta již na počátku tak, aby vše bylo propojeno koncepčně i technologicky. Doporučili jsme Atelier Partero, realizaci zahrady dostala na starost firma Landeco,“ uvádí architekt.

Vztah na roky

Na výsledku se samozřejmě podepsal také dobrý vztah architekta s investorem. Hned na první schůzce si oba musí říci, že spolu na osobní rovině dokážou vycházet následujících několik let. Dnes klienti v domě bydlí a s architekty jsou stále v kontaktu. „Majitelé na začátku nevěřili, jak moc bude atypická stavba složitá – technicky, časově, ale i cenově. Po začátku realizace se ale začali stavby aktivně účastnit, chodili na všechny kontrolní dny, diskutovali s dělníky i s námi,“ líčí architekt.

Podtrženo, sečteno

Dům má působit jednoduše a na první pohled nenápadně. Nicméně po stavební a technologické stránce je dovedený k dokonalosti. Na stavbě bylo třeba vyřešit nespočet nenápadných, ale přirozeně vypadajících detailů. Jejich náročnost si zpětně jen málokdo uvědomí, jsou však dílem šikovných hlav a rukou všech zúčastněných a z jednoduché stavby dělají výjimečný dům.

„Za nás byla stavba dokončena podle představ, ale majitelé myslím v mezidobí litovali, že se neudělalo druhé patro větší, když byla ta možnost. A loni, s ohledem na situaci na trhu, jsme začali neplánovaně řešit změnu technologií. Dům měl od počátku podlahové vytápění s plynovým kotlem, v těchto dnech ale probíhá přestavba na tepelné čerpadlo. Konkrétně tepelné čerpadlo vzduch-voda a fotovoltaické panely. S panely se sice do budoucna počítalo, s čerpadlem ale ne,“ uzavírá Jiří Vincenc.

Najdeme v něm vlídné přírodní materiály a teplé barvy Autor: Jaroslav Hejzlar

Autoři: Ing. arch. Luděk Rýzner, Ing. arch. Jiří Vincenc, OK Plan Architects Od roku 1997, kdy architektonické a projekční studio OK Plan Architects zahájilo činnost, poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, urbanismu a designu. Projev architektů, kompozice projektů a realizací se vyznačuje sevřeností, kompaktností s minimálním výběrem různorodých materiálů a s velkým důrazem na detail. Jedná se o zkratku, kterou každý nemusí pochopit. Pro renomovaný, celorepublikově uznávaný ateliér není žádný cíl nedostupný. Proto se snaží realizovat zajímavé a náročné projekty v oblasti bytové výstavby, občanské vybavenosti a průmyslu.

Základní údaje

Architekt a projektant : Luděk Rýzner, Jiří Vincenc, OK Plan Architects

Dodavatel: IPM Building

Návrh zahrady: Atelier Partero

Realizace zahrady: Landeco

Zastavěná plocha: 360 m 2

Užitná plocha: 305 m 2

Obvodová konstrukce: pálené cihly Wienerberger

Tepelná izolace: polystyren

Fasáda: strukturovaná omítka, průmyslové plechové kazety

Střecha: plochá jednoplášťová s fólií, nad 1 n. p. vegetativní

Okna a venkovní dveře: hliníková okna Schüco v přírodním eloxu

Vnitřní dveře: atypické, truhlářství Čadas

Podlahy: dřevěné Belevey

Vytápění: plynový kondenzační kotel Viessmann, nově tepelné čerpadlo vzduch-voda IVT

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 9/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada