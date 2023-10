Zdroj: Jaroslav Hejzlar

Ještě nedávno bydlel manželský pár se dvěma malými dětmi v centru Prahy. „Manželka vždycky chtěla dům, pro mě bylo ale bydlení v centru výhodné kvůli práci,“ vzpomíná majitel. Potom ale žili tři čtvrtě roku v Portugalsku, kde se oba utvrdili v tom, že vlastní dům mimo velkoměsto je to, co potřebují.

Hledání správné lokality

Už odtamtud začali hledat pozemek ve vhodné lokalitě, a hlavně ve svahu, aby mohli naplnit svůj sen – dům disponovaný podobně jako ikonická brněnská vila Tugendhat s minimalistickou a nenápadnou podobou z ulice a proskleným výhledem ze stráně.

Podívejte se, jak může vypadat minimalistická vila

Kromě ní jim byly inspirací také vily, které vznikaly v období mezi druhou světovou válkou a polovinou šedesátých let v Americe v rámci projektu Case Study Houses. Ty byly navrhované tak, aby řešily poválečnou bytovou krizi rychlou výstavbou a inovačními materiály, ale zároveň naplňovaly principy modernistického designu.

Hlavně žádné schody

Vhodnou parcelu o rozloze 1 600 m2 našli v menším městě kousek od Prahy. „Pozemek byl velký, a dům tak mohl mít větší plochu, víc místností i víc pater. Ale přemýšleli jsme o tom, že jednou v něm pravděpodobně skončíme s manželkou sami, tak proč stavět něco ohromného, navíc se zbytečnými bariérami,“ popisuje majitel úvahy o podobě nového domu.

Také se ptali známých, kteří už domy postavili, co by v nich dnes udělali jinak, a nejčastější stížnost byla na neustálé běhání po schodech do patra.

Tím bylo rozhodnuto, a přestože architekti, jimž projekt zadali, původně prosazovali klasickou patrovou kostku, nakonec navrhli jednopodlažní, částečně podsklepený dům s odlehčenou konstrukcí, celoproskleným jihem a nenápadným vchodem z ulice.

Výhled přes hladinu

Integrální součástí stavby je bazén zapuštěný do dřevěné terasy. „Minulou zimu nebyl napuštěný, protože jsme na něm ještě prováděli nějaké práce, letos uvidíme. Bude na něm průhledný kryt těsně nad hladinou, tak věříme, že bude svou estetickou funkci plnit i přes zimu,“ těší se majitelé.

Inspirace z ciziny

Všechny interiéry si majitel domu navrhl sám. „Lidé vůbec nejsou nevkusní ani hloupí, ale jsou líní zabývat se vlastním interiérem, tvořit ho, protože to stojí strašnou spoustu času a práce, tak raději nechávají volnou ruku architektům,“ říká majitel.

Celkově je interiér výsledkem inspirace ze Skandinávie a vlivu japonské tradice ve smyslu uměřenosti a citlivého vyvážení funkčnosti a estetiky. Kombinuje viditelný a neviditelný nábytek – viditelné jsou pečlivě vybrané solitéry a neviditelnými se zdají úložné prostory, jichž je v domě tolik, že ani po více než roce užívání stále nejsou naplněné. (Článek byl redakně krácen).

Zdroj: Dům & Zahrada