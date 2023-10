Zdroj: Jiří Ernest

Dříve stával prvorepublikový rodinný dům ve vilové čtvrti. Ovšem v druhé půli minulého století její velkou část nahradilo sídliště a vilka zůstala s několika dalšími domy jako ostrůvek soukromí obklopena vysokými budovami. To však nebyla jediná změna, která prostředí ovlivnila.

Velká část ostatních domků průběžně prošla rekonstrukcí a dostala nástavby, čímž zaniklo měřítko původní architektury vůči pozemkům i malebnost budov. A přesně to si noví majitelé vilky nepřáli. Sice ji potřebovali uzpůsobit pro pohodlný život současné rodiny, ale zároveň chtěli, aby zůstal patrný prvorepublikový původ.

Za firmu Pro-story se proměny vily ujala architektka Tereza Nová a její kolega Jiří Zábran, protože bez rekonstrukce stavba obyvatelná nebyla. „Majitelé chtěli zachovat duch budovy, ale zároveň bylo třeba dodat to, co dnes u bydlení v rodinném domě považujeme za samozřejmost – tedy jistou prostorovou velkorysost, světlý interiér a propojení se zahradou. Jenže tomu dispozice domu zrovna nešly vstříc,“ vysvětluje Tereza Nová.

Zdánlivě nevýhodné umístění

Vila totiž do zahrady směřuje severní fasádou, což se sice hodí během parného léta, ale pro větší osvícení interiéru v průběhu celého roku to není nejvýhodnější pozice. Naopak jižní fasádou je dům natočený do ulice – jenže protější řadu vilek nahradily vysoké bytové domy, takže více otevřít dům slunci a výhledům odnaproti by znamenalo přinejmenším narušení pocitu soukromí. A ještě k tomu ani velikostí dům neodpovídal tomu, aby se do něj vešlo vše požadované.

Dům díky rekonstrukci získal přímý vstup z interiéru na zahradu Autor: Jiří Ernest

Architekti se výchozími komplikacemi nenechali rozhodit a navrhli dům v patře zvětšit o druhý štít, takže nebylo nutné rozšiřovat původní půdorys budovy, a přijít tak o cenné metry zahrady. Jen se z boku ubourala stará veranda s vchodem a nahradila novou využívající celou šíři domu, takže před vchodovými dveřmi vznikl zastřešený prostor chránící příchozí před vrtochy počasí a z druhé strany zbylo místo na sklad pro zahradu. Nově přistavěné části jsou obložené jednoduchými dřevěnými latěmi, aby se odlišila a lépe vynikla původní bílá fasáda se šambránami kolem oken.

Více světla v interiéru

Dřevěné latě na novém štítu jsou ale řidší a mají mezi sebou otvory, aby mohly plnit ještě další účel – chrání před pohledy zvenčí okna ve štítu, zatímco světlo může nadále procházet do interiéru hlavní obytné místnosti. Ta totiž zabírá zhruba polovinu přízemí a směrem k ulici je otevřená přes dvě podlaží.

Na část s kuchyní a jídelním stolem nově navazuje terasa Autor: Jiří Ernest

Zatímco kuchyň a jídelní stůl stojí u francouzského okna do zahrady, kde navazuje dřevěná terasa, obývací pokoj zabírá prostor v přízemí do ulice a v patře nad ním je knihovna s otevřenou galerií přístupná po dřevěném schodišti. Dále se do přízemí vedle vstupní chodby, schodiště do patra a koupelny vešla ještě jedna ložnice.

Další dvě ložnice, komora a koupelna jsou v patře. Protože je plocha horního podlaží zmenšená o knihovnu v obytné místnosti, koupelna by uprostřed hmoty domu byla bez denního světla, proto architekti přišli s originálním řešením – stěna koupelny je směrem do obytné místnosti prosklená.

Koupelna v horním podlaží má prosklenou stěnu směrem do obytné místnosti. Dostává tak denní světlo a obytná místnost větší vzdušnost Autor: Jiří Ernest

„Tímto řešením získali majitelé jak světlo v koupelně, tak i větší vzdušnost v obytné místnosti,“ líčí architektka. Protilehlá stěna koupelny je osazena velkým zrcadlem. U prosklené stěny stojí jen vana, uzavíratelný sprchový kout a toaleta jsou v části koupelny mimo prosklení.

Ani centimetr nazmar

Nové schodiště do patra vzniklo na místě původního, má dvě ramena a podestu, kterou doplnilo velké okno do zahrady. „Původní okno u schodiště jsme zvětšili, aby se dovnitř dostalo více denního světla,“ popisuje Tereza Nová, „ale myslím, že to byli majitelé, kdo přišel s nápadem okno doplnit o hluboký parapet, aby se v něm dalo pohodlně sedět.“

Jelikož vilka neskýtá prostor navíc, bylo třeba jím šetřit a dobře promýšlet detaily. Proto stěnu mezi rameny schodiště tvoří policový systém a pod vyšší částí schodiště vedou dveře do úložného prostoru průchozího až do zahrady.

Přiblížení dobové atmosféry

Snoubení moderní a dobové architektury se pochopitelně promítlo i do podoby interiéru. Podlahu v obou koupelnách a chodbě v přízemí pokrývá černobílá dlažba Neocim Plus Décor Fleur Noir stylově odpovídající prvorepublikovým interiérům stejně jako litinové radiátory.

„V obytné místnosti jsme sice na podlahu zvolili marmoleum, aby se dalo snadno udržovat a působilo hřejivým dojmem, ale boční stěnu místnosti bez oken jsme nechali bez omítky, jen jako nabílené cihly, což interiéru dodává patinu,“ vysvětluje architektka. Posuvné dveře do místnosti byly natřeny tabulovou černí, protože to v domě s dětmi přijde vhod a černý prvek vyvažuje množství bílé.

V interiéru vilky je řada prvků ze dřeva. „Ráda používám přirozené dřevo jen se zakonzervovaným povrchem bez barevných úprav, nejlépe tak vynikne jeho krása. Ale interiér v neutrálních tónech potřeboval barevný akcent, a v tom opět pomohli majitelé, protože si jako doplňkovou barvu vybrali teplý žlutý odstín, který prochází domem, objevuje se na kuchyňské lince, v knihovnách, na vstupních i vnitřních dveřích a interiéru dodává pocit tepla a energie,“ uzavírá vyprávění Tereza Nová.

Ing. arch. Tereza Nová, Ing. arch. Jiří Zábran, Pro-story Architektonický a projekční ateliér Pro-story vznikl v roce 2014 a byl vyústěním dlouholeté spolupráce architekta Jiřího Zábrana a projekčního ateliéru Josefa Houšky. Ateliér se zabývá architekturou, urbanismem, projekční a inženýrskou činností od studie až po projekty pro realizaci staveb. Po ukončení studia architektury na FUA - Technická univerzita v Liberci v roce 2011 Tereza Nová spolupracovala s Jiřím Zábranem na řadě projektů, které prezentovali pod hlavičkou Zábran Nová architekti. V roce 2014 odešla na mateřskou dovolenou, poté nastoupila do ateliéru Pro-story, a navázala tak na předchozí spolupráci.

Základní údaje:

Architekt: Tereza Nová, Jiří Zábran, Pro-story

Zastavěná plocha: 103 m 2

Užitná plocha: 128 m 2

Nosná konstrukce: zdivo

Izolace: minerální vata

Fasáda: hladká omítka, impregnované smrkové latě

Střecha: sedlová, plechová falcovaná krytina

Okna: dřevěná Novatec

Vnitřní dveře: Dorsis

Podlahy: dlažba, marmoleum Forbo, smrková prkna

Vytápění: plynový kotel, litinové radiátory Viadrus, krbová kamna Schiedel

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 9/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, pro-story.cz