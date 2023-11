Zdroj: Jiří Ernest

Vzít cizí myšlenku a přenést ji do dnešní doby vyžaduje odvahu i cit. Rekonstrukce vytvořila novou podobu vily donedávna opomíjeného prvorepublikového architekta. Nová okna pod charakteristickým zvlněním střechy jako by vile spící v minulosti otevřela oči.

Povodí Berounky skýtá kousek před Prahou malebná zákoutí, takže není divu, že byly zdejší obce vyhledávané už za první republiky. Tehdy je začaly plnit honosné vily a letní sídla dobře postavených Pražanů, dnes přicházejí ti, kdo chtějí bydlet mimo metropoli, a přesto jí být na dosah.

Z podobných pohnutek zakoupili manželé žijící již bez dospělých dětí vilu stojící na svažitém pozemku na rohu dvou ulic. „Chtěli jsme dům, kam se vejdeme my i naše děti s rodinami, když přijedou na návštěvu, na přespání i ke stolu,“ vypráví majitel.

„Od začátku jsme tak počítali s tím, že dům bude muset projít kompletní rekonstrukcí. Proto jsme na doporučení oslovili architekty, kteří už měli podobné projekty za sebou a byli schopni naslouchat našim požadavkům.“ Majitelka dodává: „Přáli jsme si, aby si dům zvenku zachoval původní podobu, ale interiér jsme chtěli mít moderní.“

Oblíbené spojení

Vila byla postavená v roce 1933 podle návrhu Bertholda Schwarce jako letní sídlo. Přestože německy mluvící architekt židovského původu, rodák od České Třebové, stihl z Československa odjet těsně před německou okupací, zanechal především v Praze nemálo staveb. „Rekonstrukce a prvorepubliková vila je moje oblíbené téma,“ usmívá se Martin Rezek z architektonického ateliéru Sféra, „navíc tato se dochovala téměř v původním stavu, bez necitlivých přestaveb, které zastiňují původní myšlenku architekta.“

Ani známé jméno původního autora architekta a jeho kolegy nezaskočilo. „Naopak, je to výzva. Snažíme se vystihnout estetickou či jinou hodnotu domu a ctít jí, rozvíjet nebo doplnit novotvarem,“ přibližuje architekt svůj přístup. „Doplnit stavbu novotvarem vnímám jako pravdivý otisk současnosti.“

Funkční výzva

Přestože původní budova byla promyšlená a zajímavá, čekala na architekty řada výzev, s nimiž bylo nutné si poradit. Například byla vila pro potřeby majitelů malá. Respektive původně fungovala pouze jako letní dům, takže nepotřebovala tolik skladových prostor jako trvalé bydlení velmi aktivních lidí, nepočítalo se, že by se moc vytápěla, a zádveří nebylo potřeba vůbec. „Nedostatek prostor nám pomohla vyřešit svažitost terénu, díky níž byl dům částečně podsklepen a měl sokl s okny,“ říká Martin Rezek.

Zahradu vily totiž lemují dvě ulice, jedna vede dolů z kopce, druhá rovná přiléhá k nejnižší části. A právě z nejníže položené strany se vstupuje na pozemek. Zde přibyla garáž pro dvě auta s úložným prostorem navíc a k vile se dostavělo zádveří, pod něž se vešla dílna přístupná i zvenku po nově vykopané rampě. Stěna za rampou nově odděluje nižší, vstupní a příjezdovou část pozemku od výše položené zahrady.

Přístavba domu prospěla i přízemí, které mimo zádveří získalo navíc prostor pro toaletu, spíž a místnost pro domácí práce, tedy praní a žehlení. Z druhé strany vily směrem do zahrady se zvětšila bývalá zimní zahrada, aby se do ní vešel jídelní stůl pro dvanáct osob, jak si přáli majitelé. Na střeše jídelny vznikla u ložnice a koupelny majitelů velká terasa. Nová garáž i zádveří získaly vegetační střechy. „Kromě toho, že zelené střechy v létě zadržují vlhkost a neohřívají okolí, je na ně z pater domu opravdu hezký pohled. To nás velmi příjemně překvapilo,“ chválí majitelka.

Vizuální výzva

Otázku, jak zachovat ducha domu při aplikaci jiných prvků, museli architekti řešit z vnější strany domu. Původní dřevěné okenice ztratily při celoročním užívání objektu svůj význam, proto architekti použili jen jejich zelenou barvu a dali ji na rámy oken. Rohové okno u obývacího pokoje s výhledem do zahrady protáhli více k zemi a opatřili sedacím parapetem.

„Malou záhadou, pro kterou jsme nenašli zdůvodnění, byl fakt, že západní stěna domu natočená ke křížení ulic – tedy nejexponovanější pohledům zvenku, navíc se nadzvednutou částí střechy jakožto výrazným prvkem –měla jen jediné malé okno. Rozhodli jsme se proto přenést sem motiv rohového okna z obývacího pokoje, takže stěna dostala novou podobu,“ líčí architekt.

Rohová okna ze zahrady i ulice mají střední sloupek ze šedých cihel, tedy stejného materiálu, který tvoří vyzdívku plotu. Opakující se prvky, barvy a materiály působí dojmem, jako by tak vila vypadala odedávna. Fasáda byla navíc opatřena kontaktním zateplením. „Aby zateplení na starém domě nebilo do očí, je třeba nově vyrobit ostatní vnější plastické prvky fasád jako parapety, římsy apod. a dbát přitom na to, aby odpovídaly proporčně,“ objasňuje Martin Rezek.

Rozehraný interiér

Možná se původní architekt vily inspiroval u svého slavnějšího předchůdce Adolfa Loose a jeho víceúrovňového pojetí interiéru, tzv. Raumplanu, třeba jen hledal, jak zajímavě využít svažitý terén, každopádně dvě místnosti nad sebou přiléhající k nároží jsou přístupné z podest schodiště, takže jsou v podstatě v polopatrech.

Tyto místnosti mají nižší světlou výšku, a aby se do domu vůbec vešly, má roh budovy směrem ke křižovatce ulic nadzvednutou střechu, což vile dodává charakteristický vzhled. Atypicky umístěné pokoje byly ponechány pro hosty, zatímco majitelé využívají standardní podlaží.

Přízemí zabírá především obytný prostor s kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem a výstupy do zahrady. V patře mají majitelé své oddělené zázemí. Z ložnice se prochází do koupelny a dále do šatny, případně na terasu. Další samostatná koupelna je určena pro hostinské pokoje, z nichž jeden leží kousek pod patrem a druhý zase nad, po cestě do nově obývaného podkroví, kde mají majitelé pracovnu. Nový vikýř s velkým oknem směrem do zahrady otevírá krásný výhled do kraje.

„Než jsme dům koupili, zvažovali jsme, zda bychom v našem věku neměli už hledat spíš něco bez schodů,“ vypráví majitelka. „Ale pak jsme si řekli, že se raději budeme udržovat v kondici než se vzdát krásných výhledů, takže běhání po schodech nahoru dolů bereme jako trénink.“ „Pro případ, že by to nevyšlo, jsme pro jistotu nechali udělat skrytou přípravu pro vnější výtah,“ směje se majitel.

Autoři: Ing. arch. Martin Rezek, Ing. arch. Tomáš Stránský, Sféra V roce 2006 založili Ing. arch. Tomáš Stránský a Ing. arch. Martin Rezek ateliér Sféra a postavili první dům. Od té doby se snaží provázet klienty procesem návrhu, stavebního povolení a realizace. Řešili byty, hodně rekonstrukcí a novostaveb rodinných domů, ale i zubní kliniku, administrativní budovu, obecní dům nebo třeba altán. Architektura v jejich podání není estetickou nadstavbou, ale jejím přirozeným základem.

Základní údaje

Architekt a projektant: Martin Rezek, Tomáš Stránský, Sféra

Zastavěná plocha: 134 m 2

Užitná plocha: 236 m 2

Nosná konstrukce: zdivo

Izolace: kontaktní zateplovací systém

Fasáda: hladká omítka, šedé cihly

Střecha: pálené bobrovky

Okna: dřevěná

Vnitřní dveře: dřevěné

Podlahy: dlažba, parkety

Vytápění: plynový kotel, krb

