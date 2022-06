Zdroj: Emily Bartlettová

Je to tak trochu jako zjevení na konci standardní ulice, kde se za ploty skrývají rodinná sídla, lidé, jejich životy. Tenhle dům se nesnaží skrývat. Samozřejmě, že dává svým majitelům soukromí, ale na druhou stranu nevytváří bariéry a nesnaží se vypadat nepřístupně. K tomu pomáhá i ta veselá bílá barva. Není přízemní. V kombinaci se zelenou předzahrádkou jako by vítala.

Přívětivost stavby také zdůrazňuje bíle natřené zdivo, které v části nemá ostré úhly. Oblouky přímo vtahují okolí ke vstupním dveřím.

Uvnitř je to podobné, jako venku. Opět zde vládne bílá barva. A také hodně světla, sem tam oblouk, kontrastní dřevo nebo lehce dodaná barva. Plán domu je standardní – společenská část a ložnice majitelů jsou v přízemí, do patra běhají do svých „komnat“ děti.

Dům je také dost ekologický. Na své umístění (Austrálie), kde se na vytápění a moderní technologie kolem nemusí moc dbát, vždyť díky počasí to většina domů ani nepotřebuje, je tohle nezvyklá stavba. Má solární panely na střeše, tepelné čerpadlo na vytápění, řízené větrání s rekuperací tepla, skla s přísně optimalizovanými skly pro příjem tepelných zisků i odrazivostí.