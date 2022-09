Zdroj: Gebas Atelier

Investoři se rozhodli pro konkrétní dům. Už jeden takový navštívili, a tak architektům z Gebas Atelier dali jasnou vizi – to chtějí. Samozřejmě ale upravené pro jejich požadavky. A těch nebylo málo. Takže díky inspiraci vznikl vlastně dům nový. Návštěva v domě podle přesného přání

Majitelé si nepřáli žádný výrazně dramatický tvar. Základní jednoduchý obdélník se sedlovou střechou, ve kterém se čtyřčlenné rodině bude dobře žít. Chtěli dvě ložnice pro každé dítě, ale tak, aby obě děti měly vlastní šatnu. Samozřejmostí pak je velká ložnice pro majitele a jejich vlastní velká šatna.

Obdélník a garáž

Základní tvar domu je standardní obdélník založený na základových pasech. Nad nimi je pak vztyčena montovaná dřevostavba se sedlovou střechou o sklonu 22°. Krytina je betonová, skládaná. Celý objekt je zateplen pomocí fasádního polystyrenu tl. 100 mm.

K domu pak je přistavěna garáž se skladem, která má netradičně také sedlovou střechu, ale natočenou kolmo k ose vlastního domu. Před garáží je velká zastřešená plocha s parkovacím stáním pro dva vozy.

Pohled ze zahrady pak odhaluje velké prosklené plochy v přízemí domu, které vedou do hlavního společenského prostoru. Aby se interiér v létě nepřehříval, je zde pergola, která okna před prudkým letním sluncem zastiňuje, ovšem v zimě nízké slunce nechá dovnitř vniknout.

Dole společně, nahoře ticho

Rozvržení ploch v domě je standardní – v dolní části najdeme vstupní zádveří se šatnou, technickou místnost, obytný prostor (obývací pokoj + kuchyňský kout), spíž, pracovnu se šatnou, hernu, koupelnu a prostor schodiště.

Po něm se pak dostáváme do patra, kde zaujme malý výkroj nad obývacím pokojem, který vytváří obchozí galerii. V podkroví pak jsou dvě ložnice pro děti s vlastní šatnou, ložnice majitelů s šatnou a chodbou a dvě koupelny s WC.

Na koncepci zaujme to, že návrh se nesnaží vkládat všude okna. V každém prostoru se najdou osluněná i tmavší místa. Jak kdo má zrovna náladu, jak se komu zrovna líbí. Ideální je to v případě postelí, jenž jsou umístěné do tmavších míst, aby tělo nebylo rušeno světlem a biologické hodiny fungovaly tak, jak mají.