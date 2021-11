Zdroj: Bower Bird / Tom Roe

Úpravy bydlení bývají častější než stavba nového domu. Teď se do jedné přístavby podíváme, i když velikostně by možná vydala za novou stavbu.

Dům tady stál už dávno. Od čtyřicátých let minulého století tu byl a svými klinkerkami zářil mezi stromy. Ovšem nebyl nijak velký, a hlavně byl dost tmavý. Rodina chtěla zvětšit jeho objem tak, aby byl využitelnější, měl víc pokojů a byl veselejší. Zadní přístavek tak padl za oběť nové přístavbě, o kterou se postarali architekti ze studia Jane Ridell Architects.

Za málo peněz…

Přístavba s kuchyní byla odbourána a byly vystavěny nové základy pro přístavbu. Jelikož rozpočet opravdu neoplýval miliony a spíš byl velmi napjatý, rozhodli se architekti pro extrémně jednoduchou dřevostavbu. Jde o základní obdélníkový tvar s patrem a sedlovou střechou, která kopíruje tvar střechy stávajícího domu.

To fasáda domu je výrazným kontrastem ke stávající cihlové zdi. Spodní část je šedá v betonové stěrce, horní pak je obložena opalovaným dřevem. To sem bylo instalováno ze dvou důvodů. Dům stojí v lese a byla by škoda dávat nějaký umělý materiál na fasádu. Ovšem dřevo rychle podléhá zkáze. Proto je zde použitá nejlevnější, a přitom nejúčinnější ochrana. Dřevo je opálené, takže vydrží opravdu dlouho.

Jednoduchost exteriéru se promítá do jednoduchosti interiéru. Zde vládnou čistě bílé stěny a velká okna v černých rámech. Spodní část je velkou skříní rozdělena na kuchyň a obývací pokoj s jídelnou, horní část pak je dělena na dva pokoje a jednu koupelnu.