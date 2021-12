Zdroj: BowerBird / Doublspace Photo

Stavba tohoto nového domu vyplynula z potřeby rodiny zvětšit prostor. Vždyť jich je pět, a navíc mají rozsáhlou sbírku umění. Starý dům na to opravdu nestačil.

Nabídnout soukromí dvěma dospělým a třem dětem, a navíc umístit vhodně sbírku umění není jen tak. Majitelé starého domu se rozhodli, že to je zapotřebí vyřešit, a tak požádali o spolupráci kancelář Kohn Shnier Architects. Starý dům byl zbořen a na jeho místě (ovšem ne přesně na jeho základech) byl postaven nový.

Moderně i nenápadně

Už pozice domu byla upravena. Jeho čelo bylo posunuto kousek hlouběji, aby korespondoval s okolní zástavbou. Původně byl totiž posunut víc k silnici. Jednoduchá stavba s plochou střechou zdánlivě do zástavby nepatří. Jenže ona je umírněná. Nepřesahuje okolní domy a i přes svůj jemně nafialovělý pískovcový obklad neční z řady domů ani vizuálně. Je to moderní dům, nesnaží se hrát na historizující notu, ale zároveň není ani nabubřelý a těžkopádný. Naopak je inovativní a asertivní, přesto skromný a zdrženlivý.

Zachraňte stromy

Jedním z požadavků rodiny bylo zachránit stromy, které na pozemku rostly. Především starý jasan, který roste na zahradě, byl ještě před stavbou odborně ošetřen, aby vydržel co nejdéle. Celý dům je pak optimalizovaný tak, aby měl co nejmenší dopad na životní prostředí. Kupříkladu poměr oken a fasády je takový, aby sice uvnitř bylo co nejvíc světla, ale zase ne tolik, aby dům ztrácel teplo. Dále nebyly použity žádné plasty (jako například vinyl), povrchy materiálů jsou ošetřeny přírodními barvivy, impregnacemi a nátěry.

Autor: BowerBird / Doublspace Photo

Netradiční strop

Na interiéru je nezajímavější profilovaný strop v centrální části domu a také stejně strukturovaná stěna směřující do světlíku. Zprohýbání vytváří zajímavý efekt, kdy se lidé uvnitř necítí jako v krabici, a navíc láme zvuk. Ten nerezonuje a perfektní akustika přispívá k dobrému pocitu z pobytu. Navíc profily dávají možnost pěkně osvětlit přímo i nepřímo množství obrazů a plastik na stěnách.