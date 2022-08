Zdroj: V2Com / Gervais Fortin

Rodinný dům, který má certifikát Platinum LEED? Ano, i to je možné. Ale zatím jen v zámoří. Podívejte se na jeden takový dům, který vrcholný ekologický certifikát získal.

V Evropě se zatím certifikáty LEED nedávají na soukromé objekty pro bydlení. My se ale podíváme do kanadského Montrealu, kde byl postaven dům, jenž certifikát LEED získal, a to hned ve svém nejvyšším ohodnocení – třídě platinum.

Co je LEED? Certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov. Tato certifikace pomocí hodnoticí škály identifikuje budovy v rámci ekologie jak během jejich výstavby, tak i v rámci jejich budoucího provozu.

Bez kompromisů

Majitelka Sabine Karsentiová si ve spolupráci s Nadací Ecologia a jejím projektantem Gervaisem Fortinem dala za cíl snížit svou ekologickou stopu na minimum použitím zdravých, místních a málo znečišťujících materiálů. Tým demonstroval, že je možné postavit ekologický dům bez obětování současného designu.

Konstrukce domu je postavena do izolačních betonových forem, kdy část materiálu je tvořena ze 100% recyklovaných materiálů. Použitý beton je také ekologický - obsahuje 39 % recyklovaných materiálů. Ideální v městském prostředí je zelená střecha, která ekologický koncept doplňuje. Na střeše ale byl použit i laminát. To není úplně ekologický materiál, ale je třeba si uvědomit, že jde o materiál, jehož životnost je 100 let a více. A i k tomu je třeba při návrhu přihlížet. Pro minimalizaci tepelných ztrát mají okna dvojité zasklení, reflexní fólii a meziskelní inertní plyn.

Ecologia Montreal Autor: V2Com / Gervais Fortin

Pojďme se podívat na jednotlivé prvky domu detailněji. Kámen fasády z místního lomu ohromuje svými impozantními rozměry. Uvnitř místní řemeslník vytvořil stěny z konopí a vápna, které jim dodávají sytý a sametový vzhled, ačkoli neobsahují sádrovec ani barvu. Kuchyňské desky jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů a vypouštějí velmi málo jedovatých látek, jako je formaldehyd. Domácí elektrické spotřebiče patří k největším a nejhospodárnějším ve spotřebě vody a elektřiny. Všechny kohoutky mají adaptéry na omezení průtoku vody. Vana a vanička hlavní koupelny vyrobené ze základové rostlinné pryskyřice respektují ekologické hodnoty.

Vnitřní nábytek byl vyroben místně z odolných materiálů pro každodenní použití. Velkolepé recyklované podlahy v bílém popelu působí dojmem rozlehlých a světlejších místností. Zářivé podlahy v kombinaci s geotermálním systémem tepelných čerpadel maximalizují komfort. Dokonce i oba vrty, které byly pro geotermální zisk vyvrtány, byly provedeny s ohledem na životní prostředí.

Zajímavé je také to, že elektrické rozvody byly vytvářeny s ohledem na minimalizace elektromagnetického pole a pomocí oboru nazývaného BioGeometrie se optimalizoval celý dům, aby se harmonizoval jeho vztah s uživateli, a to přinesla rovnováhu a zdraví.

Trocha designu

Dům jsme si popsali z hlediska techniky a využití. Pojďme se podívat ještě na design. Hlavní slovo v interiéru, který bychom mohli bez uzardění nazvat až strohým, mají stropy. Velké množství příčných trámů s podsvícením vytváří fantastický efekt, který ke stropu poutá všechnu pozornost. Jednoduchost tvarů a barev pak symbolicky narušují vložené části, jako jsou například tři různě barevné obrazy v obývacím pokoji.

Zajímavý je i koncept zcela volného prostoru s minimem příček a dělení. V ložnici majitelky tak najdeme třeba vloženou koupelnu, která však není nijak separována. Koupelna, včetně toalety a sprchy, je součástí interiéru.

Zdroj: Ecologia a Gervais Fontain