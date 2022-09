Zdroj: Bower Bird / Andy Stagg

Přístaveb starých anglických řadových domů je ohromné množství. Většina má stejný koncept. Protažené přízemí do zahrady a velká okna. Podobně to má i Power House, ovšem tak trochu jinak.

Odstoupit od standardizace, průměrnosti a tradice chce odvahu. Architekti ji často mají, ale problematičtí jsou investoři. Ti se často zaleknou nějakého výraznějšího prvku a raději se stáhnou k tradičnějšímu řešení. Navíc se často přidává k celému rozhodovacímu procesu i stanovisko místní samosprávy, památkářů apod. Takže těch výrazných domů a přestaveb je ve výsledku jen málo. Ale když se to všechno sejde…

Skleněná kostka

Když se sešli Hardman Structural Engineers s osvíceným investorem, vznikla přístavba starého domu v širším Londýně, která skutečně vybočuje z řady. Hlavně je tu výrazně využito sklo. Jistě, spodní přízemní část je opět standardní – protažená do dlouhé zahrady, zasklená rozměrnými okny, které se navíc dají složit do strany, čímž se centrální jídelní, obývací i odpočinková část propojí s terasou.

Hardman Structural Engineers Společnost vznikla v roce 2001 a od té doby už zpracovala desítky velkých i malých projektů. Nejde tak úplně o architektonické studio, ale spíš o projekční ateliér, který spolupracuje s externími architekty. Oblíbená je práce jak s tradičními materiály, tak s těmi méně známými, jako je čedič nebo kompozity překližky a oceli.

Dům ovšem má přístavbu vyšší. Zabírá půlku domu a postupuje o další dvě patra výš. Střed je ovšem celý ze skla. Jde o konstrukci z celoskleněných bezrámových desek, která přesahuje i hranu přízemní přístavby. Takže vzniká jakási vyvýšená skleněná krychle, která vnáší ohromné množství světla dovnitř.

Jindy tak zastíněný prostor je nyní světlý a vzdušný. Navíc se sem otevírá i hudební pokoj se skleněným zábradlím. Shlíží dolů do centrálního pokoje a skrz skleněnou krychli poskytuje výhled do daleka. Samozřejmě, že ne vždy někdo chce poslouchat hudební představení, takže tato místnost se dá po obou stranách skleněnými dveřmi uzavřít.

Dřevěný plášť

Ovšem skleněná kostka není to jediné zajímavé na domě. Přístavba je totiž také opláštěna svislými dřevěnými obklady z douglasky. Je to jako splývající plášť, jehož efekt umocňuje i přesah přes sklo a průměty do interiéru. Zajímavá souhra skla, bílých stěn a dřeva je jako sochařské dílo. To ovšem nekončí jen na fasádě, ale objevuje se i na dalších a dalších detailech, prostupujících celým domem.

Samozřejmě, že rekonstrukci neunikla ani stará část domu. Prakticky jediný pokoj nezůstal na svém místě. Dispozice se zcela změnila a architekti vytvořili logičtější uspořádání, jak to jen v tak vysokém a úzkém domě jde. Přidali moderní technologie, materiály a posunuli kulturu bydlení do jednadvacátého století.

Jméno: Power House

Autor: Richard Gill + Hardman Structural Engineers

Lokace: Londýn, Velká Británie

Foto: Andy Stagg

Zdroj: Bower Bird / Hardman Structural Engineers

