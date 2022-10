Zdroj: Saint-Gobain

Když manželé Monika a Roman z jižní Moravy přemýšleli o podobě svého budoucího domu, v jednom měli jasno: měl by to ve všech ohledech být dům budoucnosti. Když potom našli příhodný pozemek, nenechali nic náhodě. Paní Monika si uspořádání a podobu domu navrhla zcela sama a spolu s projektantem potom proměnila svůj sen v realitu.

Výsledná stavba je nejen extrémně úsporná, ale také je vybavena ekologickými materiály a dá se téměř kompletně ovládat na dálku. Díky moderním technologiím je tak možné ovládat osvětlení, pouštět hudbu nebo třeba vařit kávu, i když zrovna není nikdo doma. Pasivní dům si manželé pořídili zejména proto, že chtějí v důchodu ušetřit na energiích. „Již nyní platíme za energie pouze třicet tisíc korun ročně. Zhruba pět tisíc korun za vodu a 23 až 25 tisíc za elektřinu,” říká paní Monika. Do budoucna si manželé plánují pořídit na střechu fotovoltaické panely, což by mělo výdaje snížit na polovinu.

Základem pasivního domu je vždy kvalitní zateplení a také jeho dokonalé utěsnění, díky čemuž se teplo drží uvnitř domu. Zatímco v případě nedostatečného zateplení uniká teplo přímo přes zdi, podlahu či střechu domu, v případě nedostatečné vzduchotěsnosti zase uniká řadou drobných škvír, což v součtu může znamenat tisíce až desítky tisíc korun za rok, které by majitelé zaplatili navíc. „V podstatě jde o to, aby v sobě obálka domu neměla žádnou zbytečnou díru, kterou by teplo unikalo ven. Například všechna světla a kabelová vedení musí být provedena tak, aby při jejich montáži nevznikaly otvory, které spojují interiér domu s exteriérem. Také zde nemáme krb a komín, zkrátka nic, co dům spojuje s vnějším světem,” popisuje paní Monika, která zde s manželem žije již čtvrtým rokem.

Zda je dům dostatečně vzduchotěsný, se ověřuje prostřednictvím takzvaného Blower Door testu. „Ten spočívá v tom, že ve stavbě vysadíme dveře, nasadíme místo nich větrák a v domu se vytvoří přetlak a poté podtlak. Jakmile rozdíl mezi interiérem a exteriérem dosáhne 50 pascalů, měříme, kolik metrů krychlových vzduchu je za hodinu do domu potřeba přivádět nebo z něj odvádět pro to, abychom tento tlakový rozdíl udrželi,” vysvětluje Tomáš Pošta z divize Weber společnosti Saint-Gobain, která se na udržitelné stavebnictví zaměřuje.

Pasivní dům stojí hlavně na zateplení

Pokud je dům dostatečně vzduchotěsný, výrazně se snižují tepelné ztráty a náklady na vytápění. To samo o sobě však přirozeně nestačí, klíčovou roli totiž hraje zateplení vnějšího pláště budovy. Manželé pro něj zvolili vnější tepelněizolační kompozitní systém webertherm elastik. „Stěny a podlaha na terénu jsou zatepleny 40 centimetry bílého pěnového polystyrenu, zatímco střechu chrání 42 centimetrů minerální vlny,” říká Tomáš Truxa ze společnosti ISOVER, Saint-Gobain zaměřené na výrobu tepelněizolačních materiálů. Zároveň dodává, že na izolaci podlahy byl použit speciální extrudovaný podlahový polystyren s vyšší pevností v tlaku.



Svoji roli hrála také kvalitní okna, která někdy bývají slabým místem domů a bytů. „Vždy je nutné využít izolační trojsklo s nízkým součinitelem prostupu tepla. To zajistí, že teplo neuniká pryč. Zároveň je vhodné zvážit takový typ oken, která sice nepropouští teplo ven, ale která mu umožňují dostat se do interiéru. V tomto případě byla navíc okna nainstalována předsazenou montáží, což minimalizuje tepelné mosty v ostění oken,” vysvětluje Michal Široký ze společnosti Saint-Gobain Glass. Díky kombinaci kvalitních oken, zateplení a vzduchotěsnosti se v domě, který je vybaven tepelným čerpadlem, drží po celý rok teplota mezi 23 a 26 stupni.

Čerstvý vzduch za každého počasí

Přísun čerstvého vzduchu do domu zajišťuje vzduchotechnika s účinnou rekuperační jednotkou, která teplem z odváděného vzduchu ohřívá chladný přiváděný vzduch. Řízené větrání a použití ekologických materiálů je ideální i pro Romana, který se potýká s alergiemi.

Monika s Romanem mysleli při stavbě domu i na další detaily. Dům je například kompletně bezbariérový a díky použití sádrokartonových desek se v něm udržuje po celý rok příjemné mikroklima. Sádrokarton v případě vyšší vzdušné vlhkosti, například během vaření, část vlhkosti pohltí a v případě, že se vzduch začne příliš vysušovat, ji zase uvolní do interiéru.

Světlo i kuchyň lze ovládat odkudkoli

Udržitelnost a komfort ovšem nejsou to jediné, co z domácnosti dělá “dům budoucnosti”. Celý dům je totiž ovládán digitálním systémem Loxone. „Z mobilní aplikace můžeme ovládat veškeré dění v domě od světel a stínění přes kamery či kuchyňské spotřebiče až po bazén,” popisuje Monika. Z jakéhokoliv místa pokrytého mobilním internetem tak můžou manželé pustit domů návštěvu, připravit jim čerstvou kávu nebo třeba zapnout hudbu. Praktické je to například při přebírání pošty – za pomoci dálkového systému jednoduše pošťákovi otevřou na pár vteřin dveře, aby stihl zásilku odložit, a nemusejí tak vůbec řešit čas, ve kterém zásilka dorazí.

Digitální systém také reaguje na počasí a je spojen s tepelným čerpadlem, jež v domě zajišťuje vytápění a ohřev vody. Čerpadlo bylo původně naprojektováno s vrtem do hloubky 70 metrů, nakonec ale vrt sahá 100 metrů hluboko, což je v rámci Česka ojedinělé. „Čidla jsou nastavena tak, aby podlaha začala vytápět ve chvíli, kdy teplota uvnitř klesne pod 23 stupňů,” vysvětluje Monika. Systém navíc pozná, kdy je někdo doma, a v tu chvíli začne rozvádět teplou vodu po domě. Díky tomu šetří energii potřebnou pro provoz oběhového čerpadla a zároveň umožňuje dohřívat ochlazenou vodu jen v době, kdy jí je v domě třeba.

