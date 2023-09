Zdroj: Dům & Zahrada

Lucie Benešová je oblíbená filmová a seriálová herečka (připomeňme například seriály Ulice, Horákovi, Vinaři, Doktoři z Počátků, Gympl s (r)učením omezeným, Slunečná či Dobré zprávy), která svůj hlas v dabingu propůjčila desítkám zahraničních hereček.

Lucie je manželkou herce Tomáše Matonohy, vychovává čtyři děti a užívá si čerstvou roli babičky vnučky Melanky. Ve volném čase se věnuje malování, zahradě a stavbě roubenky Beneška v Jizerských horách.

Fontána pro radost

S kamerou jsme se Lucií Benešovou vypravili na zahradu, kde na sebe prozradila, že není profi zahradnice a možná uvidíte nějaké nedostatky. Radost jí dělá spoustu věcí, například fontána, kterou vždy chtěla a její dcera jí sen splnila. Koupila malou fontánu v obchodě, společně ji postavily do přenosného ohniště naplněného vodou, přidaly nějaké vodní rostliny a fontána krásně stříká vodu. Děje se tak jen v době, kdy na ni svítí sluníčko, protože je napájena sluneční energií.

Chloubou zahrady je nádherný rododendron, který Lucie získala od souseda zahradníka Kakušky. Nádherně kvete od jara a je radost se na něj dívat i přivonět. Pod pergolou za ním je hortenzie, po rododendronu druhá nejoblíbenější květina.

Místo pod pergolovou je vysněným prostorem, kde Lucie sedí, učí se texty, maluje. Je i prostorem pro setkání s přáteli a rodinou třeba u sklenky dobrého vína.

Zahrada pro krásu a užitek

Zahrada postupně rozkvétá, voní a plodí. Květy šeříku u pergoly doplňují okrasná jabloň, hortenzie a meruňka, z jejíchž plodů Lucie dělá marmeládu a z ní pak různé dobroty a koláče pro děti. Oblíbeným stromem je i Katalpa, která pěkně kvete a současně stíní zahrádku širokými listy.

Při návštěvě jsme nesměli zapomenout na mátu, kterou Lucie dává v podstatě do všeho. Do salátů, do čaje i do drinků. Má ji hrozně ráda a na zahradě roste na každém rohu. Máty prostě není nikdy dost.

Lucie je hrdou babičkou a na její zahrádce tak samozřejmě musí být pískoviště pro malou vnučku Melanku. Na jeho přípravu nebylo třeba dlouhé kopání díry do země a zavážení. Udělali jí radost pískovištěm v praktické plastové mušli, která se dá přiklopit.

Zdroj a foto: Dům & Zahrada