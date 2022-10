Zdroj: shutterstock

Mandle potřebují teplo, vápenitou půdu a adekvátní množství vláhy. Naštěstí existují i odrůdy, které jsou odolnější a dobře se jim daří i v chladnějších oblastech. Potřebují spíše sucho než mokro a rozhodně nesnesou mráz. Stromy samy o sobě jsou poměrně odolné vůči podnebním podmínkám, ale to již neplatí o jejich květech. Ty jsou poměrně citlivé zejména na mrazy a vítr, proto je třeba jako stanoviště zvolit místo chráněné proti větru a vyhnout se pěstování mandloní na plochách, které se stávají mrazovými kotlinami. Ideální jsou polohy mající alespoň 250 metrů nadmořské výšky, dostatečné celoroční srážky a minimální průměrnou roční teplotu neklesající pod 7 °C. Vždy sázejte alespoň dvě rostlinky a do našich podmínek upřednostněte odrůdy, které plodí brzy.

Rané odrůdy

Dozrávají v srpnu, ty pozdější odrůdy až v říjnu, a to už u nás může být mráz a zima. Zralé plody poznáte tak, že jim začne praskat zelený obal. V takovou dobu dejte pod strom textil a sbírejte to, co opadne. Jádra pak důkladně očistěte od zeleného obalu a usušte. Vydrží vám několik let. Mezi oblíbené a u nás pěstované odrůdy patří Nikol, která je velmi odolná proti nízkým teplotám, Sladkoplodá krajová, jejíž velké sladké plody se hodí ideálně pro přímou konzumaci, nebo Vama, jejíž plody se hodí nejen pro přímou spotřebu, ale také například k výrobě mandlového oleje.

Zdroj: zahrada.sk