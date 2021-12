Zdroj: Shutterstock.com / Sebastian Kaulitzki

Roztoči jsou velmi rozmanití tvorové z řádu pavoukovců, běžně dosahují velikosti do 1 mm, takže se o jejich přítomnosti většinou zrakem nepřesvědčíme. Přesto s námi žijí v domácnostech, a to dokonce v ložnici. Živí se plísněmi, bakteriemi a kvasinkami, ale především odumřelými částečkami lidské kůže. A právě proto vyhledávají co nejtěsnější blízkost člověka, kterou jim skýtá právě postel. Zde se nachází nejvyšší koncentrace roztočů, která může dosahovat až desítek milionů jedinců. Kromě toho roztoči žijí i v čalouněných pohovkách a křeslech, závěsech, kobercích (zvlášť těch s vysokým vlasem) nebo v plyšových hračkách, hlavně těch v posteli. Roztoči se nacházejí i v prachu, v gramu prachu jich může být až 15 tisíc. Při natřásání peřin, suchém stírání nebo víření prachu se do vzduchu dostávají roztoči i jejich výměšky.

Alergenem je trus roztočů

A to může být problém, protože trus roztočů působí jako silný alergen. Lidé alergičtí na roztoče či lidově na prach reagují na přemnožení roztočů kýcháním, kašlem, vodnatou rýmou s ucpaným nosem, svěděním, pálením a slzením očí, které může přejít až do zánětu spojivek, svěděním kůže a projevy či zhoršováním ekzému. Je proto nutné výskyt roztočů v domácnosti minimalizovat, neboť v pro ně optimálních podmínkách jsou schopni se za několik týdnů života 3–4x rozmnožit. Úplně zbavit se jich nejde ani při sebepečlivějším úklidu, ale pouhé snížení jejich počtu situaci značně zlepší.

K projevům alergie na roztoče patří pocit ucpaného nosu, kýchání, kašel a slzící oči Autor: Thinkstockphotos.com

Redukce roztočů začíná v ložnici

Roztoči mají obecně rádi vlhko, teplo a tmu. Právě proto se drží nejvíc v lidském lůžku, protože v něm mají kromě dostatku potravy také potřebné teplo a vlhko, které spící člověk zajistí pocením a dýcháním. A právě tomu je potřeba udělat přítrž.

Začít můžete větráním. Roztoči nemají rádi suchý vzduch, takže výměna zadýchaného vzduchu v ložnici za čerstvý jim vonět nebude. Nebojte se otevřít okna dokořán a udělat průvan.

Místnosti také nepřetápějte, roztoči milují teplotu 26 °C, takže pokud budete udržovat v ložnici teplotu maximálně 22 °C, bude se vám nejen lépe spát.

Další důležitou etapou boje s roztoči je časté praní ložního prádla, a to minimálně na 60 °C. Vyprat můžete i polštáře a pokrývky, pokud jsou pratelné, a textilní hračky, plyšové hračky dejte občas na noc do mrazáku. Pokud je to možné, nechte peřiny a polštáře pravidelně větrat na sluníčku.

Do ložnice, a pokud jste alergičtí, tak do bytu obecně nedávejte textilie v podobě vysokých koberců, těžkých závěsů apod. Pravidelně luxujte, a to i matrace a čalounění, ovšem používejte kvalitní vysavače s HEPA filtry a při luxování a po něm větrejte. Utírání prachu i úklid podlahy dělejte stěrem namokro, při utírání prachu můžete použít také speciální vlhčené ubrousky.

Zdroje: primanápady.cz, žena.aktuálně.cz