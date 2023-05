Zdroj: Shutterstock

Prvním krokem k boji s lámáním nehtů je pokusit se najít příčinu těchto problémů. Nehty jsou součástí těla, jejich kvalitu tak předně ovlivňuje to, co do sebe vpravujeme – tedy, co jíme. Vedle toho můžete kvalitu nehtů zlepšit pravidelnou péčí.

Manikúra je čím dál oblíbenějším způsobem péče o nehty, co vše obnáší, se dozvíte ve videu:

Obohaťte svůj jídelníček

Pokud naše tělo něco trápí, může se to projevit jak na kvalitě nehtů, tak třeba vlasů. Prvním krokem ke zlepšení stavu našeho těla je změna našeho jídelníčku. Dbejte na to, abyste pravidelně konzumovali potraviny bohaté na vitaminy A, C a skupiny B, bílkoviny nebo vápník. V tomto ohledu jsou vhodnou volbou žloutky, ořechy, sója, listová zelenina nebo mořské ryby. Vedle toho můžete vyzkoušet různé podpůrné doplňky stravy, primárně byste však měli změnit stravovací návyky jako takové.

Dopřávejte nehtům pravidelnou péči

Tak jako opečováváme vlasy, můžeme podobnou péči poskytnout i našim nehtům. Předně je potřeba nehty pravidelně zkracovat. Takovou správnou manikúru lze provést pilníkem. Ten totiž na rozdíl od nůžek nezpůsobuje třepení nehtů.

Nehty se opotřebovávají jejich přetěžováním. Pokud si tak lakujete nehty, zvažte při jejich odlakování odlakovače bez acetonu. Náporem na nehty je ale také častější střet s chemickými prostředky nebo příliš horkou vodou. Při umývání nádobí tak zvažte používání ochranných rukavic.

Je libo lak nebo zábal?

Vedle výše uvedených rad můžete vyzkoušet ještě několik osvědčených triků. Předně si v lékárně můžete koupit pečující lak. Těch existuje celá řada: posilující, zpevňující nebo s vápníkem. O podrobnostech se poraďte s lékárníkem nebo lékárnicí.

Dále můžete vyzkoušet léčivý zábal na noc. Jak na něj? Na večer si namažte ruce vrstvou krému na ruce (poslouží i vazelína). Na ošetřené ruce si dejte rukavice a nechte přes noc ruce regenerovat.

Pokud ani po několika týdnech nebudete na sobě pozorovat žádné zlepšení, určitě neváhejte a navštivte dermatologii.

