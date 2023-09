Zdroj: Shutterstock

Hura chřestivá (Hura crepitans) je tropický stálozelený strom z čeledi pryšcovitých, který původně pochází z jižních oblastí Střední a Jižní Ameriky a také Karibiku. Setkat se s ním můžete i v Africe, Austrálii, Tanzánii a Číně. Běžně dorůstá do výšky 25 metrů, najdou se i exempláře vysoké úctyhodných 60 metrů. Má hladkou kůru s kuželovitými trny, široké vejčité listy a pravidelně plodí tobolky o průměru 6–8 centimetrů, které na první pohled připomínají dýně a ukrývají až 18 pouzder, která chrání semena. Celý strom prostupují mléčnice, které při poranění roní jedovatý latex.



Vyzbrojený strom

Způsobů, jak zranit zvíře i člověka, má hura chřestivá hned několik. Tím prvním jsou pevné a velmi ostré trny, které se nacházejí po celé délce kmene a na první pohled připomínají středověký mučicí nástroj. Toxická míza při kontaktu s pokožkou vyvolá silnou alergickou reakci, a pokud se dostane do očí, může způsobit i oslepnutí. Není tedy divu, že ji původní domorodci využívali při výrobě smrtících šípů. Jedovatá jsou také semena – po konzumaci způsobují silné zažívací obtíže a závratě. Nebezpečí představují i samotné plody, díky nimž získal strom přízvisko dynamitový. Proč?



Hlasitá exploze

Jakmile plody hury chřestivé dozrají, jednotlivé dílky se od sebe oddělí a semena vyletí do okolí. Nejde však o nějaké obyčejné prasknutí – dokážou letět neuvěřitelnou rychlostí až 250 km/h a dopadnout na zem až ve vzdálenosti 45 metrů od stromu. Při optimálních podmínkách to může být dokonce 100 metrů. Pokud se do cesty připlete zvíře nebo člověk, dokážou ho vážně zranit – vzhledem k rychlosti letu snadno proniknou kůží. Tento „výbuch“ je navíc opravdu hlasitý a připomíná skutečný výstřel z pistole.



Může být i užitečná?

Překvapivě ano. Z nezralých vysušených plodů se v minulosti vyráběly populární nádobky na písek, který sloužily jako posýpátko na inkoust a také jako těžítko. Z plodů se vyráběly náhrdelníky a dřevo se dodnes používá k výrobě nábytku. Také jedovatý latex se uplatnil jinak než jako smrtící šíp – v lidovém léčitelství se aplikoval například při onemocnění kůže, kloubů nebo napadení parazity. V současné době se v některých oblastech pěstuje i jako okrasná i pokojová rostlina.

