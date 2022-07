Zdroj: Shutterstock

Letní úrazy jsou každý rok noční můrou lékařů. Denně je navštěvují dospělí, ale především malé děti s lehčími i vážnými úrazy. Pokud nechcete strávit letní prázdniny v nemocnici nebo se sádrou, buďte velmi opatrní. A které jsou nejčastější úrazy?

Koupání v bazénu, moři nebo rybníku

Koupání patří mezi nejoblíbenější letní aktivity. Proto buďte opatrní nejen na sebe, ale hlídejte i malé děti. Stačí chvilka nepozornosti a dítě zmizí pod hladinou. Proti je mějte neustále na očích. U větších dětí i dospělých jsou rizikové zejména skoky do vody. Často lidé skáčou do vody, kde není vidět, co je pod hladinou. Takové úrazy mohou skončit i ochrnutím nebo smrtí. U moře buďte také obezřetní. Neplavte příliš daleko od břehu a vždy sebou mějte někoho, kdo vás má na očích. Mohla by vás chytnout křeč a než by k vám někdo doplaval, mohlo by být pozdě.

Skákání na trampolínách

Lékaři se shodují, že dalším nejčastějšním letním úrazem je skákání na trampolíně, a to především u dětí ve věku od 6 do 12 let. Jedná se středně těžká až těžká zranění. Dbejte tedy na to, aby na trampolíně skákalo pouze jedno dítě. Jedině tak zajistíte, že se děti nesrazí při skoku.

Poškození očí UV zářením

V létě nezapomeňte nosit sluneční brýle filtrující UV záření, a to hlavně u vody, která odráží velké množství slunečních paprsků a tím se oči snadno poškodí. Brýle bez UV ochrany jsou sice také tmavé, ale ve skutečnosti propouští více UV paprsků.

Dovádění na hřišti

I obyčejné hraní na veřejném dětském hřišti může být rizikové. Mezi nejčastější letní úrazy z hřiště patří zlomeniny, pohmožděniny, zvrtnutý kotník, otřes mozku ale dokonce i traumatické poranění mozku. Proto mějte i zde děti pod neustálým dohledem.

