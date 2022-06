Zdroj: shutterstock.com

Růže jsou nádherné, ale také náchylné k nejrůznějším problémům. I proto je téměř jisté, že každý, komu se je daří pěstovat, do jejich péče investuje poměrně dost svého času i trpělivosti. A právě zde je úsloví: „Trpělivost růže přináší“ pravdivější než kdy jindy.

O růže na své zahradě pečujete – nezapomínáte jim dopřávat dostatek slunečního svitu, vody, ale i živin, přesto jsou s nimi problémy? Pak se zamyslete nad tím, který z níže uvedených problémů vás může trápit.

Růže Autor: shutterstock.com

Růže a mšice

Mšice patří k nejčastějším škůdcům růží. Zatímco jedna mšice růži neublíží, když je jich více, budou se růže stávat křehkými, žlutými, svraštělými – a jejich listy budou opadávat.

To, že byly růže napadeny mšicemi, poznáte podle zkřivených listů a poupat, růže budou lepkavé na dotek, objeví se černá plíseň, viditelné skupinky mšic, dále pak mravenci. Protože jsou mšice drobné, můžete se jich zkusit zbavit silnějším proudem vody ze zahradní hadice. Tento postup je nutné zopakovat, musíte být důslední – nezapomínejte ani na spodní část rostlin.

V případě, že nepomůže voda, vyzkoušejte insekticidní mýdlo, ujistěte se, že jste jím pokryli celou rostlinu.

Růže a černé skvrny

Pokud lidé slyší slovo „černá skvrna“, většinou se jim vybaví růže. Nové odrůdy už na tento problém moc náchylné nejsou, starší odrůdy na tento problém trochu trpí. Černá skvrna je plísňové onemocnění, kterému se daří za teplého a vlhkého počasí. Navíc jde o chorobu, která se ráda vrací.

Klíčení spor trvá jen sedm hodin, první příznaky se mohou projevit po pár dnech. Ve chvíli, kdy se proti nim rozhodnete bojovat, je nutné postupovat rychle. K tvorbě nových spor totiž dochází každé tři týdny.

Těchto skvrn se můžete zbavit tak, že začnete důkladnou očistou – nejprve odstraňte všechny nečistoty, jako jsou popadané listy a podobně. Rostlina by měla být dostatečně zalitá, rovněž by měla mít dobrou cirkulaci vzduchu. Pokud uvidíte černou skvrnu, použijte postřik na to určený.

Růže a Cercospora

Dalším onemocněním, které trápí spoustu růží, je houba Cercospora. S černou skvrnou má pár společných vlastností. Příznaky nemoci poznáte podle malých kruhových skvrn o různých velikostech. Skvrny se však zvětšují a zhoršují, středy se začínají měnit na šedivě spálené.

Ke tvorbě skvrn dochází hlavně na listech, můžete je však najít i na dalších částech rostlin. I zde nezapomínejte pravidelně odstraňovat nečistoty. Zde si můžete vybírat z léčby za pomoci chemie, ale i s použitím mléka nebo jedlé sody.

V případě, že použijete mléko, doporučujeme namíchat mléko s vodou v poměru 40:60. Směs promíchejte a rozprašovačem naneste na všechny rostliny.

Zdroj: ireceptar.cz