Zdroj: Pixabay

První recept na brownies se objevil v americké kuchařce už na konci 19. století, i když v trochu jiné podobě, než je známe dnes. K jejich vzniku se váže hned několik teorií. Podle jedné z nich šlo vlastně o omyl při pečení čokoládového dortu, do něhož kuchařka přidala málo mouky. Jiná hovoří o snaze vymyslet dezert, k jehož přípravě nebude potřeba žádné droždí. A další označuje jako autora chicagského cukráře, který brownies připravil na základě požadavku manželky majitele zdejšího luxusního hotelu. Ať už to bylo jakkoli, brownies se staly jedním ze symbolů americké kuchyně a jejich sláva se rozšířila do světa. Jejich příprava vyžaduje jen pár ingrediencí a je navíc velmi snadná. Jedno úskalí ale má – dobu pečení. Pro brownies je charakteristická vlhká a vláčná konzistence. Když se přepečou, jsou suché a ztrácí velkou část svého kouzla. Z trouby je proto potřeba vyndat pekáček přesně na čas.

Jak dělá čokoládové brownies slavný Jamie Oliver? Podívejte se na video:

Brownies

Příprava: 40 minut

Ingredience:

185 g másla

185 g kvalitní hořké čokolády (min. 70%)

85 g hladké mouky

40 g kakaa

50 g bílé čokolády

50 g mléčné čokolády

3 větší vejce

130 g cukru

Příprava:

1) Na velmi mírném plameni a za stálého míchání pozvolna rozpusťte máslo společně s hořkou čokoládou.

2) V misce vyšlehejte vejce s cukrem do husté pěny. Do ní poté pomalu a po troškách přilévejte rozpuštěnou čokoládu s máslem.

3) Do směsi prosejte polovinu mouky s kakaem. Promíchejte a přidejte zbylou mouku.

4) Bílou a mléčnou čokoládu nasekejte do drobné kousky a přidejte do těsta.

5) Do menšího pekáčku vložte pečicí papír, nalijte do něj těsto a pomocí stěrky ho roztáhněte až do krajů.

6) Pečte v troubě předehřáté na 180 °C po dobu 20 minut.

7) Hotové brownies vyjměte i s pečicím papírem z pekáčku a nechte vychladnout minimálně 2 hodiny, aby se zpevnily. Poté je nakrájejte na kostky a podávejte – samotné, se zmrzlinou nebo ovocnou omáčkou.



Tip navíc:

Do těsta můžete přidat i sekané lískové ořechy, mandle, arašídy nebo sušené ovoce.

Zdroj: www.bbcgoodfood.com, www.kucharkaprodceru.cz, rozhlas.cz