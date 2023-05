Zdroj: Shutterstock

Mosty jsou funkčními stavbami, které spojují břehy řek nebo okraje propastí už od počátku civilizace. Jsou součástí krajiny a mnohdy dokonce její dominantou. Pomáhají i místní ekonomice, protože tyto mimořádné stavby přijíždějí obdivovat lidé z celého světa. Většinu turistů fascinuje velikost, propracovanost nebo neobvyklý design.

1. Tan-jang-Kchun-šan, 164,8 km

Nejdelší most světa, zapsaný dokonce v Guinnessově knize rekordů, se nachází na vysokorychlostní železniční trati spojující Šanghaj a Nanking na východě Číny. Viadukt se táhne v délce přes 160 km a prochází malebnou krajinou s rýžovými poli, kanály i jezery v blízkosti řeky Jang-c’-ťiang. Most se začal stavět v roce 2006, zaměstnal bezmála 10 tisíc lidí a přišel zhruba na 190 miliard korun.

Podívejte se na patnáct nejdelších mostů světa:

2. Čang-chua-Kao-siung, 157,3 km

Druhý nejdelší most měří jen o pár kilometrů méně a také tvoří součást vysokorychlostní železnice. Spojuje město Čang-chua na západě ostrova Tchaj-wan s druhou největší metropolí Kao-siung. Spadá do rozsáhlé sítě železničních viaduktů navržených tak, aby odolaly i silnému zemětřesení.

3. Burapha Withi Expressway, 55 km

Dalším mostem je thajský gigant Burapha Withi Expressway. Jedná se o vyvýšenou šestiproudou dálnici táhnoucí se v délce 55 km nad národní dálnicí číslo 34. V letech 2000–2004 šlo dokonce o nejdelší most planety a dodnes mu zůstal titul nejdelšího mostu pro automobily.

4. Lake Pontchartrain Causeway, 38,4 km

Most Lake Pontchartrain Causeway v USA se od svého otevření v roce 1969 pyšnil titulem nejdelšího mostu vedoucího přes vodu, a to až do roku 2011, kdy jej vystřídal východočínský obr. Americká stavba spojuje obec Mandeville s předměstím New Orleans a tvoří ji dvě paralelní dvouproudé silnice nad jezerem Pontchartrain.

5. Krymský most, 18,1 km

Krymský most se klene nad Kerčským průlivem a spojuje ruský Krasnodarský kraj s poloostrovem Krym. V roce 2018 ho otevřel ruský prezident Vladimir Putin a s celkovými 18,1 km jde o nejdelší most v Evropě.

Zdroj: valbekstory.cz, wikipedia.org