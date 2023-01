Zdroj: shutterstock

Krtek na zahradě je problém! Nebo není? Ano, jeho přítomnost může být nepříjemná, komu by se líbilo, že nám vytváří všude hromádky hlíny. Na druhou stranu, přítomnost krtka ukazuje na to, že máte na zahradě kvalitní půdu a bohatou biodiverzitu. Jak s nimi naložit?

Krtci jsou pro vaši zahradu užiteční. Pomáhají rozmělňovat půdu a rozmnožovat semena rostlin. Můžete je vnímat jako neuvěřitelné pracanty, kterým ale nemusíte vůbec nic platit, kypří půdu, což umožňuje rostlinám lépe absorbovat živiny a vodu. Navíc, když máte na zahradě krtka, nemusíte se bát přemnožení hmyzu, krtci totiž pomáhají přirozeně regulovat populaci hmyzu. Rádi si na něm smlsnou.

Není nutné krtka hubit

Existuje několik způsobů, jak ho ze zahrady dostat a neublížit mu při tom. My se dnes zaměříme na využití úplně obyčejného jaru. Smíchejte jar a ricinový olej v poměru 1 : 3. Asi tři lžíce této směsi smíchejte ve třech litrech vody a vodu nalijte přímo do tunelů. Krtkům bude směs smrdět a už se do těchto chodeb nebudou vracet.

Užitečné je zabezpečení zahrádky tak, aby se tam krtci vůbec nedostali. Pokud vaši zahradu obchází plot nebo zeď, zanořte je pořádně hluboko, alespoň 30 cm pod zem. Krtek je nedokáže podlézt.

Chápeme, že zanoření plotu není nic jednoduchého, a pokud už jednou stojí, měnit to nebudete. I tak nemusíte hned přistupovat k tomu nejhoršímu. Vyzkoušejte přírodní repelenty, jako jsou esenciální oleje. To krtkovi řádně znepříjemní život a ze zahrady zmizí dřív, než stihnete říct “krtek”. Kromě esenciálních olejů fungují dobře také různé ovocné kůry, česnek nebo cibule. Rozmístěte je rovnoměrně po zahradě a uvidíte.

Kreativním a příjemným způsobem je také zavěšení krmítka pro ptáky. Díky tomu se na vaši zahradu budou stahovat ptáci, což jsou přirození predátoři krtka. Ten by se pak měl držet dál.

Zdroj: ireceptar.cz, ctidoma.cz