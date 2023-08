Zdroj: decoDoma

Domácí tvoření se těší velkému zájmu, ale ne každý jsme manuálně zručný. A mnohdy nemáme moc času ani peněz. Ale i přesto si můžete doma nebo na terase udělat hezký večer při svíčkách, které dáte do vlastnoručně vyrobených svícnů. Jde to snadno a rychle. A prakticky zadarmo.

Co si uděláte sami, to vás víc zahřeje u srdce. V případě našich námětů na DIY letní svícny neutratíte ani za suroviny. Vyjděte z toho, co máte doma, na zahradě nebo jinde v přírodě, a dokupte jen svíčky.

1. Plovoucí záře

Menší skleněná nádoba se svíčkou vložená do větší skleněné nádoby se využívá, když svícen používáte doma (chcete mít dvojitou jistotu). Ale vytváří to i hezký efekt, a pokud přidáte vodu, vznikne dojem, že svíčka plave. Jak je to možné? Užší skleněná nádoba by měla být vyšší než ta druhá širší. Vložte je do sebe, do užší přijde svíčka. Na dno širší nasypte kamínky a přilijte vodu tak, aby přesáhla čajovou svíčku v užší nádobě i s plamenem. Přidejte rostliny podle svého výběru. Až pak svíčku zapalte.

Chcete, aby svíčka plavala a ještě to kolem ní vonělo? Tento jednoduchý postup vás uchvátí:

2. Vzpomínka na pláž poprvé

Využijte baňatější sklenice třeba od medu nebo marmelády, které nepotřebujete. Ze silnějšího drátu uštípněte část na kroužek na sklenici, konce spojte několikerým protočením. Z dalšího a delšího silnějšího drátu vytvořte rukojeť, provlékněte ji kroužkem na dvou místech proti sobě, konce ohněte. A přivažte venku třeba na starý okenní rám, který už neslouží původnímu účelu. Až pak zapalte svíčku.

I tento jednoduchý svícen je vlastně zadarmo Autor: Shutterstock

3. Vzpomínka na pláž podruhé

Do skleněné nádoby rozložte mušle a jiné úlovky z vaší dovolené u moře tak, aby působily plasticky. A současně vytvořily rovnější plochu. Na to postavte čajovku nebo i silnější svíčku. Pokud chcete, ještě přidejte mašli, ale není to podmínkou.

4. Prázdniny na venkově

V tomto případě je výběr skla na vás, opět to může být nepotřebná zavařovačka. Snad se nebude nikdo zlobit, když z pole seberete pár pšeničných klasů, nebo ječmene. Hezky vypadají zelené i zralé a vysušené. Klasy obtočte kolem sklenice, uprostřed svažte provázkem. A máte hotovo, teď už jen dokoupit svíčku.

Letní pozdrav z pole Autor: Shutterstock

5. Super snadná recyklace

Využijte menší plechovky, hodí se kulaté, třeba ty, ve kterých byl tuňákový salát. Nemusíte je ani brousit, po odstranění víčka máte základ hotový, jen ho opatrně omyjte. Zvnějšku ho obmotejte provázkem, zauzlujte a vytvořte delší poutko. Plechovku zavěste „na stojáka“, vložte čajovku a pověste ji ven. Pokud by vám vadilo dívat se na tuňákovou plechovku, přebarvěte ji. V tomto případě je ale třeba svícen hlídat.

6. Ze zbytků krajek, juty i látek

Na ozdobu zavařovaček využijte pár zbytků krajek. Výraznější dekor si vystačí sám, méně nápadné se dají vrstvit. Nebo použijte další zbytek jutové mašle, kterým sklenici obtočte. Čím je textilie řidší, tím spíš ji jen převažte provázkem či další úzkou krajkou. Hustě tkanou textilii (a nemusí být jen z juty) na sklo přilepte.

