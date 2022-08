Zdroj: Shutterstock

Hlízy jiřin nepřezimují, je tedy třeba je na podzim vykopat a uskladnit do místnosti, kde nehrozí mráz. Není to ale zas tak jednoduché. K tomu, aby jiřiny přežili je třeba dbát na teplotu i vlhkost. Teplota v místnosti, kde jsou hlízy uskladněny, by se měla pohybovat mezi 3 °C až 8 °C. U nižší teploty riskujete, že vám hlízy zmrznou, naopak u vyšší teploty by vám jiřiny začaly růst. Ideální vhlkost vzduchu by měla být 70 - 85%. U vyšší vlhkosti se může stát, že vám hlízy začnou plesnivět a naopak u nižší vysychat.

Co budete na zazimování jiřin potřebovat?

1. Přepravku - bohatě postačí klasická ovocnářská přepravka o rozměrech 60 × 40 cm.

2. Plastový sáček - kterým přepravku vyložíte.

3. Rašelinu - na zasypání hlíz. Stačí obyčejná rašelina, která neobsahuje zvlhčovací činidla, či základní vyhnojení.

4. Nůžky - na silné stonky a větve.

Jak postupovat?

Vezměte přepravku a vyložte ji plastovým sáčkem. Nyní zastřihněte stonky — stačí nechat 4 - 8 cm nad hlízu, delší stonek není potřeba. Zabíral by vám místo při uskladnění, ale je i riziko, že by začal hnít. Nezastříhávejte kořínky a další části hlízy. Čím méně řezů, tím menší riziko infekce. Hlízu tedy nechte pěkně vlasatou a ideálně těsně před uskladněním už žádné řezy neprovádějte.

Poté na dno přepravky vysypejte vrstvu rašeliny, která zabrání tomu, aby hlízy úplně vyschly a zároveň odvádí přebytečnou vlhkost, tzn. aby nezačaly plesnivět. Na rašelinu vyskládejte hlízy. Mohou se klidně dotýkat a není problém je skladovat vzhůru nohama, abyste vyplnili celý prostor přepravky.

Když máte jiřiny vyskládané, zasypejte je rašelinou. Všechny hlízy by měly být zakryté tak, aby nic nevykukovalo. Poté je lehce přikryjte igelitem. Nechte však nějakou skulinu pro přebytečnou odcházející vlhkost. Pokud však přepravku zakrývat nebudete, není to žádný problém.

Takto máte jiřiny krásně uskladněné a měly by bez problému vydržet do další sezony. V průběhu zimy je dobré jiřiny kontrolovat, jednou za 14 dní vytáhnout a okouknout, jestli někde nezačíná růst plíseň. Případně plesnivé místo zredukovat, aby se nic nešířilo.

