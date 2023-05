Zdroj: shutterstock

Pavouci. Pro někoho děsivá monstra z nočních můr, pro jiné fascinující tvorové plní záhad a tajemství. I když jejich pověst je často horší než skutečnost, existují mezi nimi jedinci, jejichž jed byste rozhodně nechtěli pocítit na vlastní kůži. Připravte se na čtivé setkání.

Svět pavouků je fascinující. Neměli bychom je zabíjet, jsou klíčoví pro náš ekosystém. Podívejte se na dokument.

Jaký je nejjedovatější pavouk v ČR?

V České republice nás obklopuje spousta druhů pavouků, ale nejjedovatější z nich je zápřednice jedovatá (na úvodní fotografii) neboli Cheiracanthium punctorium. Tento drobný, ale rozhodně ne bezvýznamný tvor se může pochlubit bolestivým kousnutím a dostatečně silným jedem, aby si vysloužil respekt. Takže pokud se s ním setkáte, raději se mu vyhněte.

Pět nejjedovatějších pavouků na světě

Palovčík brazilský (Phoneutria fera), známý také jako banánový pavouk, je opravdovým "králem jedů" mezi pavouky. Představte si chřestýše s osmi nohama, schovaného mezi banány v supermarketu - to je on! Malý, ale o to agresivnější, to je sydneyský zabiják (Atrax robustus). Kousnutí od tohoto pavouka je jako být zasažený neurotoxickou bleskovkou, která dokáže do 15 minut ukončit život. Koutník jedovatý (Loxosceles reclusa) je malý, ale nebezpečný pavouk, žijící ve Spojených státech, je známý svým jedem, který ničí cévní stěny a způsobuje vředy na kůži, které se mohou hojit měsíce.

Populární je černá vdova (Latrodectus). Její černý kabátek a červená skvrna na zadečku jsou vizitkou a zároveň varováním. Její kousnutí je nepříjemné, bolestivé a někdy i smrtelné, což ji zařadilo na naši listinu. Posledním je písečný pavouk (Sicarius hahni), tento malý zabiják se skrývá v písku pouští v jižní Africe. Jeho kousnutí způsobuje velkou bolest, svalové křeče, řídnutí krve a rozpad tkání. A jen pro představu - pokud byste náhodou byli v nějakém budoucím životě králík, můžete počítat s tím, že po jeho kousnutí budete do pěti hodin mrtvý.

Který pavouk naopak není jedovatý?

Naštěstí pro nás většina pavouků na světě není pro člověka nebezpečná. Jeden z nich je například pavouk křižák (Araneus diadematus), který je velmi běžný v našich končinách. Jeho kousnutí může způsobit nepříjemný pocit, ale jeho jed není pro člověka nijak nebezpečný.

Ať už jste milovníkem pavouků, nebo vás děsí, je důležité si uvědomit, že i když jsou někteří z nich nebezpeční, většina pavouků je pro nás neškodná a hraje klíčovou roli v ekosystémech po celém světě.

