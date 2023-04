Zdroj: Shutterstock

Gotika je architektonický styl, který se vyvinul ve 12. století ve Francii. Ačkoli byl gotický sloh používán při stavbě mnoha hradů, zámků a městských úřadů, jsou to právě katedrály, které skutečně ukazují krásy gotické architektury. Podívejte se na ty nejkrásnější z nich.

Gotika vznikla ve druhé polovině 12. století ve Francii. V Evropě se pak tento styl užíval až do 16. století – a to především na církevních a chrámových stavbách. Mezi charakteristické rysy gotického slohu patří vertikalita, tedy protahování církevních staveb směrem do výšky.

Důležitou součástí konstrukcí se stal také lomený oblouk. Jeho největší výhodou byly menší vodorovné síly, než tomu bylo v případě klasických kružnicových oblouků. Opěrný systém pro zachycení tlaku pak mohl být mnohem štíhlejší. Ze stavebních materiálů převládají kameny a cihly. Nechybí zde ani ozdobné prvky - nejčastěji rostlinné motivy a motivy fantastických zvířat.

1. Sevillská katedrála ve Španělsku

Katedrála v Seville byla postavena na místě velké mešity Almohad. Jejím skutečným posláním je především reprezentace moci a bohatství Sevilly a katolíků po vytlačení Maurů z Pyrenejského poloostrova. Symbolicky také předstihla chrám Hagia Sofia. Dokončena byla v 16. století a stala se největší katedrálou a třetím největším kostelem na světě.

2. Yorkminsterská katedrála v Anglii

York Minster společně s Kolínskou katedrálou představují dvojici největších gotických katedrál v severní Evropě. Katedrála sama je dominantou panoramatu starobylého města Yorku a její stavba, započatá v roce 1230 a dokončená 1472, dokumentuje všechny hlavní fáze gotického stavebního vývoje v Anglii. Zajímavostí je velké východní okno uvnitř katedrály, jehož barevná výplň je největší plochou svého druhu na světě.

3. Notre-Dame ve Francii

Roku 1163 začala v Paříži výstavba jedné z nejkrásnějších katedrál – Notre-Dame. Po svém dokončení okolo roku 1345 se tato katedrála stala svědkem a dějištěm významných historických událostí. Například Velké francouzské revoluce v roce 1790, kdy bylo poškozeno nebo zničeno mnoho z jejích soch a pokladů. Nebo 2. prosince 1804, kdy zde byl korunován na císaře Napoleon Bonaparte. Notre-Dame de Paris je jedna z nejslavnějších francouzských gotických katedrál. Je velkým příkladem francouzské gotické architektury, sochařství a práce s barevným sklem.

