Zdroj: BowerBird / Quingshan Wu

Žijeme v 21. století a svět se hýbe podle toho, jak co kdo vyfotí na Facebook nebo Instagram. A že toho je. Velké architektonické firmy to samozřejmě ví, stejně jako třeba majitelé hotelů, kaváren, knihoven… Čím víc návštěvníků vyfotí jejich interiér, tím bude slavnější. Rozletí se do celého světa a tím víc návštěvníků bude mít. A tak kategorie INSTA INSIDE asi nakonec nepřekvapí. Pojďme se podívat na několik zajímavých interiérů.

Titulní foto: V čínském Zengzhou je nákupní centrum s restaurací Banu. Je nezaměnitelná. Studio Studio Link-Arc + Kane A|UD vytvořili pod střechou neuvěřitelnou skulpturu. Vychází z čínské mytologie vodního muže a představuje turbulentní proudění vody. Zajímavé je, že stejné organické tvary přechází i na fasádu.

Restaurant Norma od Bjarke Ingels Group Autor: BowerBird / Rasmus Hjortshøj

V kategorii Bary a restauranty bývá asi nejvíc nacpáno. Známé studio Bjarke Ingels Group stojí za druhou inkarnací snad ještě známější kodaňské restaurace Norma. Nekonvenční uspořádání, včetně skleníků a přístavků, je představováno jako intimní kulinářská zahradní vesnice, navržená tak, aby umožnila hostům nahlédnout do přírodních ingrediencí a fermentačních procesů v pozadí nové severské kuchyně restaurace.

National Museum of Qatar od Koichi Takada Architects Autor: BowerBird / Tom Ferguson, Oscar Rialubin a Koichi Takada Architects

Organický přístup k interiérovému designu představuje obchod se suvenýry National Museum of Qatar od Koichi Takada Architects, který se vyznačuje zakřivenými dřevěnými stropy a stěnami, inspirovanými přírodní scenérií katarské pouště a navrženými ze 40 000 3D modelovaných dílů.



Meow Restaurant od E Studio Autor: BowerBird / E Studio Meow Restaurant v Guangzhou od E Studio – to je netradiční prostor restaurace, která je inspirována kočkami a postavena i pro ně. Leze se tu po výškách, kočky jsou vítány.

LaCanTouch FF&E od Vermilion Zhou Design Autor: BowerBird / Yunpu Cai

Galerie, knihovna a salon LaCanTouch FF&E od Vermilion Zhou Design Group vynikne na každé fotografii.

Restaurace Fortnum od Universal Design Studio Autor: BowerBird / Andrew Meredith

Když vyrazíte do Londýna na Královskou burzu, narazíte tam na nádherně ztvárněný bar a restauraci Fortnum. I když jde o novodobý design, sem do historické budovy skvěle zapadne. Autor: Universal Design Studio

B/Hive, Smales Farm od BVN Autor: BowerBird / John Gollings

Představte si, že tenhle pohled je na hlavní schodiště kanceláří B/Hive, Smales Farm, které navrhlo studio BVN ve spolupráci s Jasmax. Netradiční schodiště i kanceláře jsou inspirovány přírodou, malými políčky…

Knihovna Bedok od ONG&ONG Autor: BowerBird / ONG&ONG

Veřejná knihovna Bedok od ONG&ONG je neuvěřitelný počin. Má dvě veřejná patra, ale k nim i spoustu archívů. Firma myslela na všechno – jsou tu například madla ve výši pasu, aby se starší lidé mohli držet. Pro děti je tu část, která vypadá jak z Alenky v říši divů. Jsou tu studovny, tématické koutky.