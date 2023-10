Zdroj: shutterstock

Podzimní barvy nás zahalují v teplý plášť vzpomínek na léto, ale zároveň nám připomínají, že je čas se připravit na nadcházející zimu. A jak to lépe udělat než s nádhernými květinami, které vám přinesou říjen do domu?

Když se říká "podzim", většina z nás si představí zlaté listy, kulovité dýně a vůni horkého kakaa. Ale co takhle přidat do této představy nádech živých květin, které září svými podzimními barvami a dodají naší domácnosti nový rozměr?

Rychlá podzimní dekorace. Radí floristka!

Chryzantémy - klasika podzimu

Podzimní květiny nejenom že mají schopnost přinést do domu tu správnou podzimní atmosféru, ale také mohou pozvednout náš duch v období, kdy se dny zkracují. Chryzantémy například nabízejí širokou škálu barev - od hluboké purpurové po zářivě oranžovou. Tyto tradiční podzimní květiny vypadají skvěle jak samy o sobě, tak v kombinaci s jinými.

Vřes a astry - skvosty podzimu

Pokud hledáte něco méně tradičního, zkuste vřes. Jeho dlouhé, štíhlé větvičky s malými květy se mohou zdát na první pohled nenápadné, ale v kombinaci s jinými květinami vytváří efektivní kontrast. A nezapomeňte na astry - hvězdicové květy v různých odstínech růžové, bílé a fialové, které přináší živý pocit podzimu do každého koutu vašeho domova.

Dýně - nejen k jídlu, ale i k dekoraci

A konečně, co by to bylo za podzim bez dýní? I když technicky dýně nejsou květiny, mohou sloužit jako krásný doplněk k vašim podzimním květinovým aranžmá. Ať už je použijete jako vázu na květiny, nebo je prostě roztrousíte mezi nimi, dodají vaší dekoraci ten správný podzimní tón.

Péče o podzimní květiny - aby vydržely co nejdéle

Ačkoliv podzimní květiny vypadají robustně, vyžadují speciální péči, aby vydržely co nejdéle. Ujistěte se, že jim poskytnete dostatečnou vláhu, ale zároveň je nepřelévejte. Chryzantémy preferují světlé místo, ale vyvarujte se přímému slunečnímu záření, zatímco vřes a astry jsou méně náročné na světlo a snesou i stín. Pravidelné odstraňování uvadlých květů prodlouží životnost vašeho květinového aranžmá a zajistí, že vaše domácnost bude zářit podzimními barvami co nejdéle.

