Zdroj: Monika White

Zahradničení vás baví, rostliny milujete, ale do Londýna jste teď neměli cestu? Nevadí. Zjistili jsme, co se dělo během světově proslulé RHS Chelsea Flower Show, přidáme několik nápadů a nastíníme aktuální trendy v zahradách.

Chelsea Flower Show patří mezi nejznámější světové zahradnické výstavy. Letošní přehlídka skončila před několika dny v Londýně a dojmy z ní nám zprostředkovala Monika White, interiérová designérka a majitelka Le Patia, která si tuhle pastvu pro oči i duši nenechala ujít.

Také si myslíte, že voda v zahradě nesmí chybět?

Pohoda na prvním místě

V rámci Chelsea Flower Show, která se pořádá už více než sto let, můžete obdivovat spoustu rostlin a mnohé zahradní návrhy. Soutěží se v několika kategoriích, zásadní jsou zahrady, ale mezi sebou soupeří například i balkonové realizace, pěstitelé trvalek a další. Co nás zaujalo? Ukázkové zahrady různých stylů (relaxační, středomořské, moderní, komunitní a jiné) vznikají v Londýně pomalu dva měsíce před akcí. Přehlídkou žije nejen město, ale celá Británie, i díky populárnímu televiznímu pořadu Gardeners’ World. A co je pro místní důležité? Jakmile akce skončí, jednotlivé zahrady se rozprodají. Klidně po kusech, tedy po jednotlivých rostlinách.

Zahradní design. Co se „nosí“?

Monika White na letošní světové zahradnické přehlídce rozklíčovala dva směry. Tradiční pojetí znamená, že rostliny se vysazují jedna vedle druhé, pak vzájemně prorůstají, záhony jsou propojené a ostrůvky barev se přelévají. Když se zahrada založí, bude hotová, už se nemění. Kdežto nový směr zohledňuje i počasí, kdy se hodně suchá léta střídají s vydatnými dešti. Proto se mezi rostlinami zvětšují rozestupy a volí se takové druhy zeleně, které zvládnou sucho. Tento směr počítá s tím, že zahrada se bude alespoň další dva roky vyvíjet.

Inspirujte se

Přehled výherců jednotlivých soutěžních kategorií a držitele nejen zlatých medailí najdete zde. A kdo se stal nejlepším z nejlepších? Horatio’s Garden zastupující klasické pojetí. Porotu zaujala barevnou paletou i příběhem. Charitativní organizace Horatiova zahrada pomáhá lidem s vážným zraněním páteře, buduje zahrady právě v centrech, kde se nemocní léčí. Proto se tento návrh zahrady řešil tak, aby si oázu klidu a zeleně užili i lidé na vozíčku nebo i z postele na kolečkách.

Cenu veřejnosti získala zahrada A Life Worth Living Garden od Chrise Beardshawa, jednoho z nejuznávanějších zahradních designérů ve Velké Británii. Ta se zase věnuje rekonvalescenci pacientů se zhoubným nádorem kostní dřeně. Opět jde o ukázku tradičního pojetí. Barevná kompozice sází na bílou a modrou, velkou část zastupují rostliny okrasné listem. Baví i originální vodní prvek (podívejte se do fotogalerie) nebo kameny.

Jedna z nejznámějších světových zahradnických výstav nabídla spoustu inspirace Autor: Monika White

Tahle Moniku doslova uchvátila

Zahrada Nurture Landscapes Garden od Sarah Price vzdává hold umělci a pěstiteli rostlin Cedricu Morrisovi. Autorka vycházela z několika dochovaných maleb Morrisovy zahrady a vsadila na béžovou, hnědou, šedou, ale i růžovou barvu. Jde o realizaci v novém stylu. „Sarah využila také staré květináče, cihly a kameny. A postavila novou hliněnou zeď, kterou natřela barvami, jež odpovídaly tónům květin,“ uvádí Monika White.

Také Nurture Landscapes Garden od Sarah Price získala zlatou medaili Autor: Monika White

Málo místa nevadí

Mini zahrada může vzniknout i na malém prostoru. Nejlepší balkonovou a kontejnerovou zahradou se stala realizace Feels Like Home od Rosemary Coldstream. U ní nejde přehlédnout pozadí natřené antracitovou barvou. Stěna je z překližky, pro větší plasticitu autorka projektu ještě přidala černé laťky. Právě na tmavém "jevišti" perfektně vynikne přirozená zelená rostlin. A protože Rosemary chtěla vytvořit oázu radosti, která bude evokovat její rodný Nový Zéland, mimo jiné použila kapradiny. Dobrý nápad, co říkáte?

Zdroj: Monika White/Le Patio, rhs.org.uk