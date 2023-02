Zdroj: Shutterstock

Nabízíme vám dva jednoduché recepty, oba využívají špenát v těstě. Ale i to se liší, stejně tak náplň. Dali byste si spíše bryndzu a slaninu, nebo raději uzeného lososa a microgreens?

Slovenská inspirace

Suroviny: na těsto - 150 g hladké mouky, 10 g prášku do pečiva, 250 ml mléka, 2 vejce, 50 g másla, sůl, stroužek česneku, asi 50 g baby špenátu, 3 žampiony, na náplň - 150 g baby špenátu, 100 ml smetany, 125 g bryndzy, 1 stroužek česneku, dále máslo či olej

Postup: Do mísy prosejte mouku s práškem do pečiva, osolte. Rozpusťte máslo. V další míse smíchejte vejce, mléko a rozpuštěné máslo, do ní přisypte mouku s práškem do pečiva a solí, znovu promíchejte. Oloupané a na kousky nakrájené žampiony poduste, spařte 50 g umytého špenátu, utřete stroužek česneku a tyto suroviny potom přidejte do základu na těsto. Nechte ho odpočinout.

Na pánvi rozpalte trochu tuku a upečte palačinky z obou stran. Souběžně nebo díky pomocníkovi opečte kostičky slaniny dokřupava, zvlášť spařte 150 špenátu. Následně v další misce spojte bryndzu se smetanou, přidejte stroužek utřeného česneku a naplňte palačinky. Můžete je zamotat a podávat, nebo zamotat a nakrájet na asi 2cm díly, případně jen přeložit na polovinu. Dozdobte slaninou.

Špenát jen v těstě

Suroviny: na těsto - 90 g hladké mouky Babiččina volba, 1 vejce, 250 ml plnotučného mléka, trochu másla, baby špenát, na náplň: žervé nebo tvaroh, pažitka, uzený losos, microgreens (například naklíčená ředkvička), sůl a pepř

Brčálově zelené palačinky ozdobte microgreens neboli mikro zeleninou (mikro bylinkami). Autor: Babiččina volba

Postup: Suroviny na těsto zpracujte v mixéru dohladka, nebo těsto vymíchejte ručně (špenát nasekejte nadrobno). Nechte ho asi čtvrt hodiny odpočinout, pak se palačinky nebudou na pánvi trhat. Rozpalte pánev, přidejte trochu másla, upečte palačinky z obou stran. Určitě se je nesnažte obracet dřív, než jejich okraje začnou od dna samy „odskakovat“.

Opláchněte uzeného lososa, otřete, nakrájejte nadrobno, smíchejte se žervé, případně dochuťte solí a pepřem. Každou palačinku potřete naplní a přeložte na čtvrtiny, což vypadá efektně, a dozdobte microgreens. Ostatně ty si můžete sami vypěstovat. Rostou jako z vody, vážně!

Zdroj: terez-theactualme.blogspot.com, babiccinavolba.cz