Klasickým odmašťovačem je jedlá soda. Máme ji doma a dá se velmi levně koupit v drogerii nebo běžném supermarketu. V kombinaci s určitými látkami se z ní stane hotový zázrak.

Mýdlo, soda a sůl

Připravte si hrníček, podle něj budeme odměřovat množství. Kastilského mýdla budete potřebovat jednu čtvrtinu šálku, sody celý hrníček, půl šálku hrubé mořské sody a pak teplou vodu nebo bílý ocet dle potřeby. Mýdlo, sodu a sůl smícháte a vytvoříte tak hustou směs. Pokud se vám zdá hustá až moc, nebojte se ji opatrně zředit vodou. Pastu naneste na špínu a nechte pracovat.

Celý proces zabere noc nebo den. Místo poté ošetřete houbičkou nebo kartáčem. K ruce si vezměte bílý ocet, který smícháte s vodou. Můžete místa ošetřit pastou ráno a večer po práci se k nim vrátit, nebo naopak pastu nanést večer před spaním a ráno proces dokončit.

Skvělý čisticí prostředek za pár korun, který odstraní špínu z grilu, trouby, ale i digestoře.

Alternativní recept

Další možností je smíchat dva hrníčky citronové kůry s dvěma hrníčky octa. Je to jednoduché, ale finančně náročnější. Efekt je ale v podstatě zaručen.

Nakrájejte citronovou, případně pomerančovou kůru a vložte do nádoby. Zalijte octem. Nechte jeden týden macerovat ve sklepě nebo jiném tmavém místě. Poté nalijte směs do rozprašovače a pusťte se do úklidu.

