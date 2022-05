Zdroj: Shutterstock

1. Z Mikulova do Rakouska

Nejdelší jihomoravská stezka vhodná pro in-line bruslení vede z Mikulova přes Jevišovku, do Hevlína, a odtud až do rakouského lázeňského městečka Laa an der Thaya. Na české straně ujedete tam i zpátky celkem 58 km po pohodovém povrchu.

2. Stezka podél Baťova kanálu

Celková délka cyklostezky je dlouhá 80 km a je využívána spíše cyklisty. Nicméně i bruslaři si přijdou na své, především v úseku z Otrokovic do Veselí nad Moravou, který má zhruba 35 km. I to je sice úctyhodná délka, ale člověka čeká takřka absolutní rovina, což se rozhodně vyplatí, pokud se rozhodnete navštívit některou z hospůdek v přístavištích.

3. Ze Souše na Smědavu

Nad Tanvaldem vede od poloviny přehradní hráze Souš směrem na Smědavu nová asfaltová silnice s vynikajícím povrchem, kterou využívají milovníci kolečkových bruslí. Provoz je sice mírný, přesto musí být výletníci hodně opatrní. Osmikilometrová silnička vede divokou přírodou, nikde nenarazíte na žádná stavení, takže s možností občerstvení lze počítat jen na konci a na začátku cesty.

4. Z Nymburku do Poděbrad

Jedna z nejfrekventovanějších cyklo a in-line stezek se nachází v Polabí mezi městy Nymburk, Poděbrady a Libice nad Cidlinou. Trasa dlouhá 9 km je určena především pro bruslaře a cyklisty. Jede se po rovině a po cestě si užíváte hezký výhled na Labe. V Poděbradech nezapomeňte vyzkoušet některou výtečnou cukrárnu v centru města!

5. Jezerní in-line stezka na Lipně

Necelých 19 km dlouhá trasa s dokonalým povrchem vede z Lipna nad Vltavou až do Frymburka. Trasa kopíruje břeh Lipna a nabízí nádherné výhledy na jezero, zároveň je plná zatáček, krátkých stoupání a malých sjezdů. 8 km dlouhý úsek mezi Lipnem a Frymburkem je dokonce i osvětlen, takže si můžete zabruslit i po příjemných jarních či letních večerech. Celá stezka je mimo silniční provoz a je určena pouze pro in-line bruslaře, cyklisty a pěší.

