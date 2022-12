Zdroj: Shutterstock

Kdo má času dost, ať si peče vánoční perníčky, na jejichž změknutí musí pár týdnů počkat. Není to váš případ? Upečte si s námi perníčky, které budou hned měkké. A přidáváme i pár triků pro dokonalý výsledek.

Perníčky jsou klasika, patří k nejoblíbenějším vánočním cukrovím, a milují je snad všechny generace. Vyzkoušejte si je třeba hned, abyste těsně před svátky věděli, že sázíte na jistotu.

Které se dají jíst po upečení

Kdysi se těsto na perníčky chystalo pěkně dlouho dopředu, třeba v létě. Pak se upekly a zase se muselo čekat, až změknou. Ale to už je doba minulá. Kdo chce perníčky měkké hned, ten nebude používat recept se spoustou medu, který přispívá k jejich trvanlivosti, současně potřebuje aspoň pár týdnů na odležení před konzumací. Perníčky měkké už po upečení se spoléhají na méně medu, zato v nich nechybí dostatek cukru a vajec.

Pár triků navíc

Cukrářka Eva Bartošová připomíná: Aby se chutě surovin, zejména koření, dobře rozležely, po zpracování nechte těsto 1 až 2 odpočívat například v chladničce, nebo na balkoně. Pozor! Těsto nesmí zmrznout.

Doba pečení záleží na velikosti a tloušťce perníčků. Hlídejte ji, každá minuta navíc může vadit. Dobře upečené jsou tehdy, když do nich dloubnete prstem a nevytvoří se prohlubinka, současně se dají snadno sundat z plechu. Nečekejte, až budou úplně pevné, pak byste po vyndání z trouby jedli spíše tvrdolíny.

Perníčkům dodává hlavní aroma směs koření. Můžete si vyrobit vlastní a koření si namlít doma podle chuti, nebo začít osvědčenými směsi z obchodu, jednu z nich uvádíme v receptu.

Autor: Shutterstock

Zdobení. Po, nebo před pečením?

Nejrychlejší je potření ještě horkých perníčků hned po vytažení z trouby rozšlehaným vajíčkem, aby se hezky leskly.

Tradiční je poleva utřená z bílku a cukru (1 bílek + 150 až 200 g moučkového cukru, někdo přidává i 0,5 lžičky škrobové moučky) a pár kapek citronové šťávy. Cukr předem aspoň dvakrát přesejte, aby se ve zdobičce netvořily hrudky. Když budete nanášet polevu ze sáčku, měla být pevnější, ale ne moc hustá, pak by se špatně vymačkávala. Při dekorování štětečkem může být poleva řidší.

Moderní je dřevěný dekor z kakaa a vody (například 7 zarovnaných lžiček kakaa + 7 lžic vody). Trpělivě míchejte, dokud nevznikne kaše, a pozor, na perníčky ji nanášejte štětečkem ještě před pečením.

Osvědčený recept cukrářky Evy Bartošové

Suroviny: 560 g hladké mouky, 300 g moučkového cukru, 50 g másla, 3 polévkové lžíce (PL) medu, 1 PL rumu, 1 rovná PL sody (pozor, ne přeplněná, ale opravdu zarovnaná), 3 vejce, polovina balíčku Perníkového koření Vitana (což je 11,5 g), 3 až 4 špetky kakaa (chcete-li přidat barvu, jinak kakao nemusí být) plus vejce na potření

Postup: Veškeré suroviny postupně smíchejte a vypracujte těsto. Zabalte ho do fólie nebo pečicího papíru, nechte odležet. Na pomoučené pracovní ploše vyválejte plát silný asi 0,5 cm. Práci usnadní, když na těsto položíte pečicí papír. Vykrajujte různé tvary, podkládejte na plech předem pomaštěný a pomoučený, nebo vyložený pečicím papírem. Troubu rozpalte na 150 až 160 C, pečte několik minut (může to být 8 až 10 minut) a provádějte „prstový test“, aby byly vánoční perníčky tak akorát. Hned po upečení je potřete rozšlehaným vejcem a pak je nechte odpočívat na mřížce. Až úplně vychladnou, skladujte.

Zdroj: Eva Bartošová, kucharkaprodceru.cz