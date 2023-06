Zdroj: Shutterstock

To, že je droždí skvělé hnojivo, už jsme psali několikrát. Stejně tak i o jedlé sodě a popelu. Ale stojí za to si to zopakovat.



Přírodní hnojivo z popele pro zahradní rostliny



V popelu najdete 1,5 gramu fosforu, 4 gramy draslíku a 12 gramů vápníku na 100 gramů váhy. Je to dokonalé hnojivo hned z několika důvodů.

Popel obsahuje mnoho důležitých živin, které rostliny potřebují pro růst, včetně draslíku, fosforu a vápníku. Draslík je důležitý pro celkový růst rostlin a pomáhá při tvorbě květů a plodů. Fosfor podporuje silný kořenový systém a vápník pomáhá rostlinám lépe vstřebávat živiny.

Zlepšení pH půdy : Popel může pomoci neutralizovat kyselou půdu, což je užitečné pro rostliny, které preferují neutrální až mírně zásadité pH.

: Popel může pomoci neutralizovat kyselou půdu, což je užitečné pro rostliny, které preferují neutrální až mírně zásadité pH. Recyklace odpadu : Použití popele jako hnojiva je skvělý způsob, jak recyklovat odpad ze dřeva. Je to ekologické a udržitelné řešení pro zahradničení.

: Použití popele jako hnojiva je skvělý způsob, jak recyklovat odpad ze dřeva. Je to ekologické a udržitelné řešení pro zahradničení. Ochrana proti škůdcům : Popel může také působit jako přírodní repelent proti některým druhům škůdců, jako jsou slimáci a plži.

: Popel může také působit jako přírodní repelent proti některým druhům škůdců, jako jsou slimáci a plži. Zlepšení struktury půdy: Popel může pomoci zlepšit strukturu půdy tím, že zvyšuje její propustnost pro vodu a vzduch.

Jedlá soda pro rostliny



I jedlá soda, známá také jako hydrogenuhličitan sodný, může být užitečným nástrojem pro zahradníky. Jednou z hlavních výhod použití jedlé sody je její schopnost regulovat pH půdy. Mnoho rostlin preferuje neutrální až mírně zásadité podmínky, a jedlá soda může pomoci zvýšit pH půdy, pokud je příliš kyselá.

Jedlá soda také může pomoci rostlinám lépe odolávat některým druhům plísní a houbových onemocnění. Například lehký roztok jedlé sody a vody může být použit jako preventivní postřik proti padlí a jiným houbovým chorobám. Tím, že se vytvoří prostředí, které je méně příznivé pro růst plísní, může jedlá soda pomoci chránit rostliny před těmito chorobami.

Konečně, jedlá soda může také působit jako přírodní pesticid. Někteří škůdci, jako jsou mšice, nemají rádi zásadité prostředí, které jedlá soda vytváří. Postřik rostlin roztokem jedlé sody a vody může pomoci odrazovat tyto škůdce. Ovšem jedlá soda je také perfektní na použití v domácnosti při čištění.

Výhody hnojení rostlin droždím

Jednou z hlavních výhod hnojení rostlin droždím je jeho schopnost zlepšit půdní mikrobiom. Droždí je bohaté na prospěšné mikroorganismy, které mohou pomoci zlepšit strukturu půdy a zvýšit její schopnost udržovat živiny a vlhkost. Tyto mikroorganismy také pomáhají rostlinám lépe vstřebávat živiny z půdy, což může vést k silnějšímu a zdravějšímu růstu.

Droždí také obsahuje některé živiny, které jsou pro rostliny důležité. Obsahuje například malé množství dusíku, fosforu a draslíku, tři primární makroživiny, které rostliny potřebují pro růst. Kromě toho droždí obsahuje také řadu mikroživin, jako je zinek a měď.

Konečně, hnojení rostlin droždím může také pomoci zlepšit imunitu rostlin. Některé studie naznačují, že droždí může stimulovat produkci některých obranných proteinů v rostlinách, což jim pomáhá lépe odolávat škůdcům a chorobám.

Krok za krokem návod na výrobu hnojiva z popele, droždí a sody

Co budete potřebovat?

Dřevěný popel

Jedlou sodu

Droždí

Jeden litr vody

Nádobu na hnojivo a trychtýř

Do litru vody nasypte asi pět lžic popela. Pořádně tuto emulzi promíchejte. Následně do něj dejte asi půl balíčku droždí. Opět musíte směs pořádně promíchat. Na závěr pak na litr vody patří jedna polévková lžíce jedlé sody.

Vše je třeba opět řádně protřepat a uložit na stinné a chladné místo. Třeba do sklepa. Asi po dvou týdnech lze naředit emulzi do desetilitrové konve s vodou. Jednou až dvakrát týdně pak dát z konve rostlinám napít.

Zdroj: thegardeningcook, gardeningknowhow, youtube