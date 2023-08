Zdroj: Shutterstock

Pivo, masáže, hudba. To není program odpočinkového víkendu, ale standardní péče, kterou japonští chovatelé dopřávají plemeni wagyu.

Pokud si chcete dopřát opravdu luxusní gurmánský zážitek, ochutnejte hovězí steak z japonského plemene wagyu. Tento výjimečný skot patří v zemi vycházejícího slunce doslova k národním pokladům, čemuž odpovídá nejen péče, ale i cena, za níž se maso prodává. Ta se pohybuje přibližně od 5 až do 12 tisíc korun za jeden kilogram. Navzdory tomu poptávka stále stoupá – zatímco v roce 2013 činila hodnota vyvezeného masa v přepočtu miliardu korun, v roce 2020 export vynesl pětkrát více.





Čím je tak výjimečné?

Maso wagyu vás zaujme už na první pohled. Na řezu má totiž zcela unikátní mramorování mezi svalovými vlákny. Díky sněhobílými nitkám tuku je dokonale křehké, šťavnaté a jemné. Během tepelné přípravy se tuk postupně rozpouští a maso má až máslovou konzistenci. S žádným jiným druhem hovězího se zkrátka nedá srovnat. Za jeho mimořádnou kvalitou je unikátní péče, kterou mu chovatelé dopřávají. Prioritou totiž není rychlý růst svalové hmoty a vysoká výtěžnost, ale především harmonický život bez stresu a přirozený růst. Farmy se proto nacházejí v horách, kde není skot ničím rušen. Kromě prémiového krmiva bez jakýchkoliv hormonů dostává skot wagyu také pivo a saké. K uvolnění svalů a rovnoměrnému rozprostření tuku pomáhají pravidelné masáže a ke zmírnění napětí poslech klasické hudby.



Wagyu v Čechách

Jak už bylo řečeno, Japonci považují toto plemeno za svůj národní klenot. Po staletí bylo proto přísně zakázáno živá zvířata ze země vyvážet. Během historie k tomu došlo pouze dvakrát – v jednom případě putovala zvířata do USA a v druhém do Austrálie. Díky tomu se v 90. letech chov rozšířil i do Evropy a v současné době době se můžete se skotem wagyu setkat i na několika českých farmách. Jako vždy platí, že nejlepší je originál, ale i na českém hovězím wagyu si opravdu pochutnáte. A také ušetříte – jeho cena je několikanásobně nižší.

Jaký je rozdíl mezi wagyu a kobe? Pokud se setkáte s označením masa kobe, vězte, že se jedná také o hovězí z plemene wagyu. Tento název však podle japonské legislativy může nést pouze maso, které bylo vyprodukováno výhradně ve městě Kóbe pod přísně stanovených standardů.

