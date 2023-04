Zdroj: Shutterstock

Interiérové trendy se neustále mění a vyvíjejí. To, co bylo moderní minulý rok, nemusí frčet ten letošní. Pokud jste tedy nadšenci do designu a architektury, tento článek je přesně pro vás. Máme pro vás totiž výběr nejnovějších interiérových trendů, které vybrali vyhlášení světoví designéři.

Nejnovější trendy v interiérovém designu se zaměřují na oblé tvary, udržitelnost a kvalitní nadčasové kousky, které budou vypadat i za několik let skvěle a moderně. Základními prvky těchto trendů jsou zejména pohodlí a styl. Pojďme se na ně podívat více zblízka.

1. Chytré osvětlení

Pryč je doba, kdy stačilo pouze jedno centrální osvětlení. Nyní frčí technologie! Od moderního osvětlení se očekává nejen zajímavý design, ale také dokonalá funkčnost. Tato stropní světla, závěsné lampy, ale i stolní lampy na dálkové ovládání, případně na ovládání smartphonem či hlasem jsou mimořádně trendy. Některé modely mají navíc měnič barev nebo bluetooth.

2. Udržitelnost

Ekologie je silně slyšet i v interiérovém designu. Stále více materiálů pochází přímo z přírody, bez většího chemického zpracování. Na plastové výrobky sice budeme narážet neustále, ale všimněte si, že v nabídce obchodů s interiérovými doplňky to čím dál častěji hýří hyacintovou trávou, bambusem, lípou, kokosovým vláknem nebo textilními doplňky z recyklovaných tkanin.

3. Křivky a oblouky

Ostré úhly si už nějakou dobu razí cestu pryč z domácností. Nyní se do popředí dostávají organické tvary, a to ve všech oblastech od osvětlení až po pohovky. Největším trendem je však výmalba kolem futer dveří ve tvaru klenby.

4. Mramor a travertin

Krása přírodních materiálů, jako je travertin a mramor, je bezesporu nadčasová. Nejčastěji se používají jako obklad do koupelen a kuchyní. V roce 2023 je ale můžete vídat napříč celým domovem - od kuchyňských prkének až po výrazný mramorový krb v obývacím pokoji.

5. Optimalizace úložných prostor

Trendem pro tento rok je mix uzavřených a otevřených úložných prostor, kdy do těch otevřených umístíte věci, co používáte častěji. A do uzavřených zase předměty, co potřebujete třeba jen několikrát do měsíce. A nezáleží na tom, zda zvolíte celé policové sety, nebo jen drobné boxy z přírodních materiálů. Hlavním cílem je zkrotit chaos.

Zdroj: decorilla.com, homesandgardens.com