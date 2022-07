Zdroj: Shutterstock

Počasí „pod mrakem” nepřeje vašim plánům užívat si léto u vody? Vyrazte tam, kde není nouze o hrátky ani poznání. Zajeďte si do zábavně-vědeckých parků, odkud se děti nebudou chtít vrátit domů. Které jsou ty nejoblíbenější?

1. IQ Landie v Liberci

iQLANDIA je unikátní vědecko-zábavní centrum s planetáriem v Liberci. Užijete si zde den plný hravé zábavy. Vše si můžete osahat a vyzkoušet na vlastní kůži. V jedenácti expozicích vás čeká přes 400 interaktivních exponátů. Zažijete jízdu v Mars roveru, poznáte Teslův transformátor, Ohnivé tornádo, promluvíte si s humanoidním robotem Thespianem. Několikrát denně je také připravená oblíbená science show nebo zábavné workshopy.

2. Zábavní vědecký park Vida v Brně

Zábavní vědecký park Vida se nachází v bývalém pavilonu D brněnského výstaviště. Na ploše téměř 5 tisíc metrů čtverečních je připraveno přes 150 interaktivních exponátů, díky kterým mohou návštěvníci lépe porozumět světu kolem nás a které přibližují základní principy přírodních jevů, jako je zemětřesná deska, rentgenové oči, oceán v lahvi, kolo na laně, rotující místnost, simulátor povodně, model lidského srdce v nadživotní velikosti nebo společenství mravenců Atta.

3. Zábavní park Majaland Praha

Vezměte děti na výlet do pohádkového světa včelky Máji, Vilíka a Vikinga Vika nedaleko ruzyňského letiště. V unikátním zábavním parku si užijete 12 tematických atrakcí pro malé i velké. Mezi nimi naleznete například 220 metrů dlouhou horskou dráhu, na které se každou hodinu sveze až 550 lidí rychlostí 40 kilometrů v hodině, až 10 metrů vysoké kolotoče, 30m skluzavku, obří houpačky či autodrom. Občerstvit se můžete v restauraci uvnitř obřího stromu a z obchůdku se spoustou hraček si domů odnesete oblíbené postavičky na památku. V Majalandu si budete připadat jako v pohádce!

4. Dinosauria – svět dinosaurů v Tuchoměřicích u Prahy

Vydejte se 200 milionů let nazpět mezi velikány druhohor. Objevte největší soukromou sbírku opravdových koster dinosaurů. V Tuchoměřicích vás čeká Dinosauria, dobrodružná cesta do pravěku, na které nechybí originální až 24 metrů dlouhé a 154 milionů let staré kostry dinosaurů, realistické modely tyranosaura rexe a největšího létajícího ptakoještěra v životní velikosti, virtuální realita a sbírka více než 6 000 zkamenělin a minerálů.

5. Pevnost poznání v Olomouci

Pevnost poznání Olomouc je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě a poskytuje neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. V Pevnosti poznání můžete na vlastní kůži zažít experimenty a vidět zblízka věci, které jinde neuvidíte. Projdete se například modelem mozku, potkáte vodní hmyz v nadživotní velikosti, zatopíte město stoletou vodou, vyřešíte obří hlavolamy nebo díky digitálnímu planetáriu prozkoumáte hvězdnou oblohu.

