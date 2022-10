Zdroj: Shutterstock

Civilizace se po světě vyvíjela různě, a tak stavby s datem vzniku hluboko v historii najdete všude po světě. Jejich dochování do současnosti značí, že už tenkrát byli lidé schopni velkých věcí. Které se řadí mezi nejstarší budovy světa?

1. The Knap z Howaru, Skotsko

The Knap z Howaru na ostrově Papa Westray ve Skotsku je neolitická usedlost, která může být nejstarším dochovaným kamenným domem v severní Evropě. Datování ukazuje, že budova byla obsazena už 3700 let před naším letopočtem. Statek se skládá ze dvou budov, které jsou spojené průchodem. Vykopávky ukazují důkazy, že obyvatelé domu chovali dobytek, ovce a prasata, pěstovali ječmen a pšenici.

2. Chrám Ggantija, Malta

Megalitické chrámy na Maltě pocházejí z období 3600 př. n. l., přičemž chrámy Ggantija na ostrově Gozo jsou klasifikovány jako nejstarší stavby na světě. Chrámy v Ggantiji byly postaveny v době, kdy se v této části světa nepoužívaly kovové nástroje a nebylo vynalezeno ani kolo. Na některých kamenech jsou stopy, které naznačují, jak byly obrovské desky přemisťovány a uspořádány. Předpokládá se, že pomocí kuličkových ložisek nebo kladek.

3. Newgrange, Irsko

Úplně nejvíc vás na Newgrange ohromí, že je to vlastně "stavba z pravěku", a přitom stále stojí a vy dovnitř můžete jít na prohlídku. Byla postavena asi 3 200 let př. n. l. Je o 600 let starší než egyptské pyramidy a o tisíc let starší než slavné Stonehenge. Mohyla Newgrange leží na břehu řeky Boyne, hodinu cesty severně od irského hlavního města Dublinu.

Zdroj: ireceptar.cz, epocha.cz