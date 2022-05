Zdroj: Shutterstock

Nejdelší horské dráhy na světě

Od roku 2000 je nejdelší horskou dráhou na světě japonská Steel Dragon 2000. Nachází se ve městě Kuwana na ostrově Honšú. Své jméno dostala podle roku svého otevření, který byl v Asii rokem draka. Jízda na ní je dlouhá 2 473 metrů. Druhá nejdelší horská dráha se jmenuje Ultimate a měří 2 268 metrů. Nachází se v hrabství Yorkshire ve Spojeném království. Třetí nejdelší horská dráha je opět v Japonsku. Jmenuje se Fujiyama, má 2 045 metrů a svézt se na ní můžete v parku Fuji-Q Highland v prefektuře Yamanashi. V tomto parku najdete kromě Fujiyamy dalších čtyřicet adrenalinových atrakcí.

Steel Dragon 2000 - největší horská dráha světa Autor: Shutterstock

Nejvyšší horské dráhy na světě

Nejvyšší horskou dráhou světa se pyšní Kingda Ka nacházející se ve městě Jackson v New Jersey v zábavním parku Six Flags Great Adventure. Je 139 metrů vysoká a laděná do indické tematiky. Jméno získala po tygru bengálském, který žije ve výběhu hned vedle této dráhy. Už při čekání na lístky uslyšíte zvuky exotických zvířat a budete obklopeni bambusem. Na druhém místě se umístila horská dráha Top Thrill Dragster vysoká 128 metrů. Najdete ji ve městě Sandusky v Ohiu v zábavním parku Cedar Point, který je druhým nejstarším zábavním parkem v celé Severní Americe. Třetí nejvyšší horskou dráhu najdete také ve Spojených státech, ve městě Valencia v Kalifornii. Superman Escape From Krypton měří 126,5 metru.

Kingda Ka - nejvyšší horská dráha na světě Autor: Shutterstock

Nejrychlejší horské dráhy na světě

Nejrychlejší horská dráha se nachází ve Spojených arabských emirátech, v Abu Dhabi. Na horské dráze Formula Rossa si budete skutečně připadat jako ve Ferrari - pojedete rychlostí 239 km/h v malých formulích a budete mít nasazené ochranné brýle. Druhou nejrychlejší dráhou světa je Kingda Ka se svými 206 km/h. Jen dva roky si držel prvenství v rychlosti výše představený Top Thrill Dragster z Ohia. Se svými 193 km/h je ale dnes až na třetím místě.

Formula Rossa - nejrychlejší horská dráha světa Autor: Shutterstock

Zdroj: ervpojistovna.cz, rexter.cz