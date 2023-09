Zdroj: Shutterstock

S tou vůní to ale není tak úplně jednoduché, nedá se totiž říct, že by se rozvoněly všechny keře. Příjemnou vůní vás totiž potěší jen některé z nich. Navíc to nutně nemusí být dovednost květů, některé druhy totiž voní třeba jen v době dozrávání plodů, jinak byste je v některých měsících přešli bez povšimnutí. Zajímavou skupinou jsou pak rostlinné polokeře, mezi které patří spousta našich oblíbených bylinek. I s nimi je potřeba počítat, protože vlivem změny klimatu už se v teplejších oblastech nejedná o rostliny, které je nutné na zimu přenášet do bezmrazého interiéru. Na chráněném místě se totiž dají pěstovat po celý rok. Stačí si jen vzpomenout na rozmarýn, ale ještě před dvěma desítkami let mohly být problémy i s levandulí, kterou dnes považujeme za běžnou součást českých zahrad.

Matou „tělem“

Vraťme se na chvilku zpátky ještě k rozmarýnu a levanduli, které se do jisté míry dají považovat za keře, protože jejich výhony dřevnatí. Botanicky se ale jedná o polokeře. Takže se klidně může stát, že jim konce výhonů v našich podmínkách namrznou, ale po hlubším zmlazení se opět rychle dostanou do kondice. Určitě se jim takový nedostatek vyplatí prominout, s jejich vůní totiž jen málokterý jiný keř dokáže soupeřit. Aromatickými silicemi je navíc provoněná celá rostlina od dřeva přes listy až po květy. Aby to s nimi nebylo tak jednoduché, možná jste se už sami setkali i s tím, že jsou v zahradnictví označovány jako trvalky, což se ostatně stává i u jiných keřů. Důvodem není povaha rostliny, ale spíš způsob použití těchto rostlin na zahradě. Často se totiž pěstují po boku bylinek nebo rovnou v trvalkovém záhonu.

Navigace pro opylovače

Příjemná vůně se mnohdy považuje za samozřejmost, takže se už úplně zapomíná, proč rostliny vůbec voní. Hlavním cílem je samozřejmě nalákat opylovače, jejichž úkolem je přenos pylu do květů jiné rostliny a tím zajistit další generaci rostlin. Proč ale voní i listy? Za tím už stojí zase úplně jiná strategie, listy totiž obsahují éterické oleje, které mají rostlinu chránit proti nezvaným hostům. Těmi mohou být škůdci v podobě hmyzu i savců, kteří by si jinak na větvích rádi pochutnali. Stejně tak se jedná o rostlinnou obranu vůči chorobám, vonné oleje jsou jednoduše obranný štít, díky kterému rostlina přežije i v nehostinných podmínkách.

Někdy voní až moc

I když vůni rostlin člověk většinou vnímá vesměs pozitivně, u některých keřů se může také klidně stát, že se vám tento přírodní parfém poměrně rychle „přečichá“. Některé vůně jsou totiž natolik silné, že jsou pozitivně vnímané jen po dobu několika minut a delší pobyt v blízkosti takové „parfumerie“ je spíš nepředstavitelný. Takovým příkladem je nepravý jasmín známý také jako pustoryl. Po jeho omamné těžké vůni může někoho i rozbolet hlava, podobně jako po vůni hyacintu nebo konvalinek. U takových rostlin určitě platí, že by se neměly vysazovat pod okna ložnice nebo poblíž odpočinkové terasy, kde budete trávit spoustu času. Na druhou stranu za velmi příjemnou se považuje vůně růží. Ačkoliv i ona je poměrně intenzivní, hlava vás po ní bolet nebude. Navíc se velmi dobře „snáší“ i s vůní dalších květin. Dobrým parťákem pro královnu květin budou například kakosty, levandule, tymián nebo také mateřídouška.

Tip redakce: Pokud květinovou vůni milujete, snažte se to s ní zbytečně moc nepřehnat. V každém zahradním zákoutí si dopřejte jen jediný silně vonící druh a do jeho sousedství vysaďte raději rostliny neutrální, které vás zase potěší třeba zajímavým olistěním.

Nejlepší keře pro vaši zahradu

Janovec metlatý (Cytisus scoparius)

Až dvoumetrový keř se sytě zelenými výhony na zahradě v době květu nepřehlédnete. Jeho květy nasládlé vůně v odstínech bílé, krémové, růžové, žluté, oranžové a červené jsou lákadlem hlavně pro včely. Některé odrůdy kvetou dokonce až do srpna. Určitě neuděláte chybu, když janovec vysadíte do vřesoviště, mezi trvalky nebo na světlé místo do keřové skupiny.

Podmínky: mírně kyselá a dobře propustná půda, spíš sucho než zamokření, ideálně na plné slunce

Doba květu: V - VI

Kalina vonná (Viburnum farreri)

Většina voňavých keřů rozkvétá během pozdního jara nebo v průběhu léta, kalina to ale stihne mnohem dřív. Její vůně se ale plně rozvine v době plného květu, což většinou bývá až v průběhu dubna. Květy jsou drobné trubkovité a tvoří bohaté shluky v odstínech bílé a růžové barvy. Původní druh z Číny přeroste výšku tří metrů, u nás se ale můžete nejčastěji setkat s odrůdou December Dwarf, která dorůstá jen poloviční výšky. Ideální solitéra do trávníku i mezi okrasné trvalky.

Podmínky: běžná zahradní zemina, slunce nebo polostín

Doba květu: XII - IV

Kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica)

Od bohaté záplavy květů v syté červené barvě výraznou vůni nečekejte, ta se totiž uvolňuje až z plodů, malvic, podobných jablku. Větve jsou těmito „jablíčky“ bohatě obaleny, takže se během léta celý záhon rozvoní po ovoci. Dřív se pevné plody dávaly dokonce do šatních skříní jako přírodní vonička. Kdoulovec se často zaměňuje s kdouloní, ačkoliv se jedná o dvě různé dřeviny (ovšem s podobně tvrdými plody). Kdoulovec vynikne v nižších živých plotech i jako zajímavý doplněk skalek nebo keřových skupin.

Podmínky: běžná zahradní zemina s mírně kyselým pH, snese sucho, slunce i polostín

Doba květu: III - IV

Komule Davidova (Buddleja davidii)

Už v devadesátých letech minulého století se z ní stal doslova hit. V té době byste ji jinak než letní šeřík nebo motýlí keř ani nepoznali. I když to tehdy vypadalo, že to bude jedna z dalších novinek, které se na trhu neudrží moc dlouho, opak je pravdou. Komule i dnes patří mezi jeden z nejoblíbenějších keřů. Kvete v plném létě v odstínech bílé, žluté, růžové, fialové a modré. Hlavně v posledních dvou barvách je tato teplomilná kráska doslova přeborník. Květy si ale zamilujete i kvůli jejich sladce vanilkové vůni, která je doslova lapačem pro všechny nosy. Hlavním cílem komule je ovšem přilákat spoustu motýlů nebo včel, což se jí daří na jedničku.

Podmínky: teplé stanoviště s dobře propustnou půdou, hlavně v zimě nesnáší zamokření, plné slunce

Doba květu: VII - IX

Ořechokřídlec clandonský (Caryopteris x clandonensis)

Čím dál tím oblíbenější ořechokřídlec si zamiluje každý, kdo hledá nenáročný keř na plné slunce. Dorůstá výšky maximálně okolo jednoho metru, takže je to ideální rostlina do popředí keřových skupin nebo do trvalkových záhonů. Modré nebo dnes nově i růžově fialové květy jsou neskutečným lákadlem pro opylovače, kteří si keř najdou hned po rozkvětu. Výrazná vůně ovšem nebyla dána do vínku květům, ale spíš listům, které po dotyku voní pro rostlinných silicích podobně jako rozmarýn.

Podmínky: nevysychavá kvalitní půda, teplé výhřevné stanoviště na plném slunci

Doba květu: VIII - IX

Perovskie lebedolistá (Perovskia atriplicifolia)

S perovskií je to někdy trochu složitější, tato teplomilná rostlina se stříbřitými výhony a světle modrými kvítky je totiž často považována za trvalku. Důvodem je totiž její hluboké namrzání během zimy, takže se každé předjaří musí zmladit na výšku okolo deseti centimetrů. I tak jí to ale odpusťte, je to další užitečná rostlina pro opylovače, která navíc svou pryskyřičnou vůní provoní celý záhon. Voní totiž úplně celá rostlina. Dorůstá výšky okolo jednoho metru.

Podmínky: dobře propustná sušší zahradní zemina bohatá na vápno, plné slunce

Doba květu: VII - X

Pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)

Téměř třímetrový pustoryl najdete skoro v každé venkovské zahradě. S velkou oblibou se ale pěstoval i v prvorepublikových zahradách, kde si zahradníci cenili jeho neskutečně silné vůně. Právě kvůli ní je nutné přemýšlet nad tím, kam pustoryl vysadíte. Jinak je to ale velmi odolný keř, který vynikne jako solitéra i jako součást volně rostoucích živých plotů.

Podmínky: běžná zahradní zemina, slunce i polostín

Doba květu: VI - VII

Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis)

Určitě není nutné tento až 1,5 metru vysoký polokeř původem ze Středomoří představovat. Ještě poměrně nedávno ale bylo nutné rozmarýn pěstovat jako hrnkovou bylinu, která se na zimu přenášela domů. Dnes je tomu ale jinak, takže se s rozmarýnem na chráněném stanovišti mimo průvan setkáte coby s venkovním keřem. Sušené větvičky s úzkými listy se používají jako koření, které kvůli vysokému obsahu vonných olejů výrazně navoní každý pokrm. Vůně ovšem působí i insekticidně, proto se výluh z rozmarýnu přidává do přírodních repelentů.

Podmínky: dobře propustná půda bohatá na písek, teplomilný druh, který v chladnějších oblastech nepřezimuje venku, plné slunce i lehký polostín

Doba květu: V - VI

Růže (Rosa)

Trnitý keř patří mezi klasiku všech zahrad bez výjimky. Hodí se do města i na venkov, a protože je růže opravdu hodně prošlechtěná, dá se sehnat v mnoha formách. Ty se liší výškou i dobou kvetení. Až neuvěřitelné rozdíly ale najdete i ve vůni, tak třeba anglické růže ze šlechtitelské skupiny David Austin mají vůni typicky ovocnou. Vůně růží je nám natolik příjemná, že se ji snažíme už po tisíciletí přenést do podoby parfémů. Poměrně častou metodou je pak studená destilace, jejímž výsledkem jsou růžové květové vody používané v potravinářství i kosmetickém průmyslu.

Podmínky: hlubší kvalitní půdy bohaté na živiny, rovnoměrná zálivka, nejlépe slunce a polostín

Doba květu: dle odrůdy od VI do X

Sazaník květnatý (Calycanthus floridus)

Je nepochopitelné, že je sazaník mezi zahradníky téměř neznámý, ačkoliv ho zdobí nádherné hvězdicovité květy sytě vínové barvy. Jejich odstín se může na různých typech stanovišť trochu lišit. I když se za hlavní dobu květu považuje konec května, v menším množství se květy objevují až do srpna. Kromě květů si na sazaníku zamilujete i jeho jahodovou vůni, voní vlastně celá rostlina včetně kořenů. Keř vysoký více jak dva metry vynikne v keřových skupinách i v netvarovaném živém plotu.

Podmínky: kvalitní, mírně vlhká zahradní půda, plné slunce

Doba květu: V - VI

Vyzkoušejte také…

Bez černý (Sambucus nigra ´Bad Muskau´) – kvete V - VI

Bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus) – kvete V - VI

Fotergila Gardenova (Fothergilla gardenii) – kvete IV - V

Kalina bodnantská (Viburnum x bodnantense ´Dawn´) – kvete III - IV

Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) – kvete V - VI

Kolkvície nádherná (Kolkwitzia amabilis) – kvete V - VI

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) – kvete II - III

Šeřík obecný (Syringa vulgaris) – kvete V

Vilín virginský (Hamamelis virginiana) – kvete X - XI

Vonokvětka různolistá (Osmanthus heterophyllus) – kvete X - XI

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, naturehills.com