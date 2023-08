Zdroj: Shutterstock

Televizní vysílač je zařízení pro vysílání televizního signálu k televizním přijímačům. V Česku je nyní vystavěno kolem 30 vysílačů. Mezi ty nejznámější v České republice patří Ještěd, Petřín, Praděd a Žižkov.

1. Tokyo Sky Tree, Japonsko

Tokyo Sky Tree neboli Tokijský nebeský strom je telekomunikační věž v Tokiu s futuristickým typicky japonským vzhledem. Po dokončení 29. února 2012 je vysoká 634 metrů, a stala se tak nejvyšší věží svého druhu a třetí nejvyšší stavbou na světě. Byla vybudována, protože Tokio potřebovalo novou telekomunikační věž kvůli nedostatečné výšce současné Tokijské věže (333 m), kterou obklopují výškové budovy, takže nešíří signál v dostatečném rozsahu a kvalitě.

2. Televizní věž, Kanton, Čína

Kantonská věž je televizní věž nacházející se v čínském jihovýchodním městě Kantonu. Věž má výšku 600 m a nejvyšší vyhlídková plošina se nachází ve výšce 450 m. Elipsovitá základna věže měří na šířku 75 metrů. Stavba se do výšky hyperbolicky zužuje a k vrcholu opět rozšiřuje. Ve věži se nachází hlavní sloup silný 13 metrů. Věž byla otevřena v roce 2010 a je jednou z nejvyšších televizních věží světa.

3. CN Tower, Toronto, Kanada

Třetí nejvyšší samostatně stojící věží na světě a nejvyšší věží na západní polokouli je CN Tower. Se svou výškou 553,33 metru byla od svého dokončení v roce 1975 až do roku 2007, kdy ji neoficiálně překonala Burdž Chalífa, nejvyšší volně stojící stavbou s veřejně přístupnou vyhlídkovou plošinou na světě. Věž měla původně zlepšit příjem televizního signálu ve městě, který ruší množství mrakodrapů. Dodnes tak funguje jako jeden z nejkvalitnějších televizních signálů v celé Severní Americe.

4. Televizní věž Ostankino, Moskva, Rusko

Výstavba 540 m vysoké věže začala roku 1963 a byla dokončena o pět let později. Po svém otevření se stala nejvyšší stavbou světa. Tento titul si udržela téměř celé desetiletí, až do otevření CN Tower v Torontu (od této doby je stále i dnes čtvrtá a stále nejvyšší v Evropě). Vysílaly odsud všechny moskevské televizní stanice do vzdálenosti 120 km, a to až do 27. srpna 2000, kdy věž zachvátil rozsáhlý požár. Došlo k němu 98 m nad vyhlídkovou plošinou.

5. Oriental Pearl Tower, Šanghaj, Čína

Tato stavba byla dokončena v roce 1994. Se svými 468 metry byla nejvyšší budovou v Číně mezi lety 1994 až 2007, kdy ji svou výškou překonala budova Shanghai World Financial Center. Její návštěvnost přesahuje 3 miliony lidí ročně. Věž se skládá z 11 koulí různé velikosti. Dvě největší koule mají průměr 50 metrů (spodní) a 45 metrů. Jsou propojeny třemi sloupy o průměru 9 metrů. Nejvyšší položená koule má 14 metrů v průměru.

Zdroj: wikipedia.org, frekvence1.cz