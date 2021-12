Zdroj: Shutterstock

Vánoce jsou nejkrásnější svátky roku a každá země je slaví trochu jinak. Podívejte se s námi, proč v Dánsku rozbíjejí talíře, v Japonsku čekají dlouhé fronty na KFC, kdo nosí dárky v Itálii a jak se jezdí ve Venezuele do kostela.

1. Island: Yule Cat

Islandská Yule Cat je obrovská lidožravá kočka, která o Vánocích číhá venku ve sněhu a podle pověry sní každého, kdo na sobě nemá nové oblečení. Měkké dárky jsou na Islandu zřejmě žádané.

2. Japonsko: štědrovečerní večeře v KFC

V Japonsku stojí lidé dlouhé fronty, aby mohli na Štědrý den povečeřet v KFC. Může za to kampaň „Vánoce s Kentucky” na Kentucky Fried Chicken z roku 1974. Přestože Vánoce v Japonsku nejsou státním svátkem, všichni už dlouhá léta vyráží na štědrovečerní večeři právě do KFC.

V Japonsku čekají dlouhé fronty na KFC Autor: Shutterstock

3. Venezuela: do kostela na bruslích

Venezuelané jsou o Vánocích zvyklí navštěvovat kostel. Co vás ale překvapí, je způsob, jakým se do kostela dopravují. Ve městě Caracas každý rok vyjíždějí na mši zástupy lidí na kolečkových bruslích. Do osmi hodin jsou dokonce uzavřené některé cesty, aby byla jízda bezpečnější.

4. Itálie: dárky nosí čarodějnice

V Itálii nosí dětem dárky 6. ledna stařena jménem Befana. Pokud byly děti hodné, přiletí k nim na koštěti komínem a nadělí jim do punčochy sladkosti a další dárečky. Děti jí za to nechávají něco dobrého na cestu, třeba víno nebo vánoční dobrůtky.

V Itálii nosí dárky čarodějnice Befana Autor: Shutterstock

5. Norsko: žádný úklid

Lidé v Norsku schovávají svá košťata. Je to tradice, která sahá do doby, kdy lidé věřili, že čarodějnice a zlí duchové vycházejí na Štědrý den a hledají košťata, na kterých by se mohli proletět. Dodnes mnoho lidí stále schovává svá košťata na nejbezpečnějším místě v domě, aby zabránili jejich krádeži.

6. Dánsko: střepy přinášejí štěstí

O silvestrovské noci chodí lidé v Dánsku po domech svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí porcelánové nádobí. Čím větší hromadu střepů tam pak majitelé domů najdou, tím větší radost mají, jelikož to znamená více štěstí v dalším roce.

V Dánsku rozbíjejí talíře pro štěstí Autor: Shutterstock

7. Jamajka: Štědrý den na nákupech

Na Jamajce neznají předvánoční nákupní horečku. Všechny dárky zde lidé nakupují až na Štědrý den na velkém trhu. Nakupuje a slaví se tu po celý Štědrý den, ale nejvíce veselo je na trhu večer a v noci. Ulice se rozsvítí vánočními světly, vzduchem se line vůně lahodného jídla a svátečně oblečení Jamajčané oslavují.