Ačkoliv města zabírají pouhá dvě procenta zemského povrchu, žije v nich celá polovina lidí světa a planeta tady dostává nejvíc za uši. Vybrali jsme pro vás několik evropských metropolí, které myslí na budoucnost nás všech a stojí za to je navštívit.

1. Kodaň, Dánsko

Dánská metropole tradičně vévodí soutěžím o nejzelenější města a do budoucna má velmi ambiciózní cíle. Do roku 2025 chce snížit množství skleníkových plynů: roční emise oxidu uhličitého hodlá srazit ze současných zhruba 2,5 milionu tun na polovinu. Do 10 let pokryjí veškerou energetickou spotřebu města „zelené" elektrárny.

Kodaň stejně jako Amsterdam prosazuje jízdu na kole. Do deseti let se polovina obyvatel bude po městě dopravovat na kole a další čtvrtina pěšky nebo hromadnou dopravou. Město také v současnosti oplývá parky, v jejichž blízkosti žije zhruba 80 % obyvatel Kodaně.

2. Göteborg, Švédsko

Zelený ráj dělají z Göteborgu všudypřítomné parky a lesy. Nešlo by to ale bez množství ekologických inovací, do kterých se tady posledních pár desítek let tvrdě investuje. Město je tak malé a kompaktní, že se po něm dá pohybovat pěšky nebo na kole, pro které je tu i sofistikovaný systém sdílení, a pokud už využijete veřejnou dopravu, můžete cestovat s dobrým pocitem, protože ze 65 % využívá obnovitelnou energii.

Před devíti lety navíc místní přístav získal cenu za přispívání k regionální environmentální ochraně. A byl to přitom právě tenhle největší skandinávský lodní přístav, který za starých časů produkoval nejvíc špíny. Pochvalu si zaslouží taky göteborgské hotely, z nichž má skoro každý eko-certifikát.

3. Lublaň, Slovinsko

Hlavní město Slovinska je další nejzelenější město. A to jak v oblasti životního prostředí, tak i kvality života své více než čtvrt milionové populace. Lublaň se soustředila především na rozšíření zelených ploch, které nyní tvoří až tři čtvrtiny území města. Radní nechali vysázet přes 2 000 stromů, město vybudovalo několik nových parků a obnovilo také břehy řek Sáva a Ljubljanica.

A nejen to, Lublaň také snížila množství odpadu, investovala do čističek vod. Z města, kde dříve hrály prim automobily, se nyní stala metropole, která sází na hromadnou dopravu a nové cyklostezky.

