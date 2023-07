Zdroj: Shutterstock

Zůstanete doma, v Čechách a na Moravě? Nebo chcete poznávat Evropu skrz její národní parky? A co třeba Írán, Albánie, Tibet? Nové knihy pro kavárenské turisty i zdatné cestovatele nabízí spoustu tipů, nejde nevybrat. Tak kam to bude?

Všude dobře, doma nejlíp, ale za hranicemi je také krásně. Buď si hoďte korunou, nebo prolistujte některou z knižních novinek. Představujeme je právě teď. Poznámka pro kavárenské turisty: uhádnete, která kniha slibuje tipy na místa, kde vaří dobrou kávu, a která vás navede na nejlepší místní zmrzlinu?

Víte, že můžete obejít naší republiku kolem dokola? Seznamte se, tohle je Stezka Českem:

Zůstáváme doma

Náš první tip vás zavede na Českobrodsko, Kouřimsko, Černokostelecko, Kutnohorsko, Zbraslavicko, Čáslavsko i do Podhůří Železných hor. A jako bonus ještě poznáte kousek Vysočiny. Vyberte si, zda je vašemu srdci bližší některá architektonická památka či starobylé hradiště. Ovšem kdo chce, ten se může vydat poznávat unikáty jako například největší muzeum krojů nebo lom s druhohorními ústřicemi.

299 Kč, Universum

Víte, že naši zemi protínají dálkové trasy Via Czechia? Jan Hocek vás tentokrát provede od nejzápadnějšího bodu České republiky k tomu nejvýchodnějšímu, pomyslným středem Čech a Moravy. Poznávat naši republiku můžou začínající turisté stejně jako zdatní chodci i cyklisté. Centrální stezka nabízí přes 1000 kilometrů dlouhou trasu, tak to by v tom byl čert, abyste si nevybrali.

499 Kč, Universum

Poznáváme pražskou Malou Stranu

Zveme vás na procházky jednou z nejkrásnějších a současně nejstarších čtvrtí našeho hlavního města, na Malou Stranu. Knižní novinka vyjde 19.7. a díky ní projdete méně známými turistickými trasami očima místních obyvatel. Bonus navíc: objevíte i tipy kam na dobrou kávu.

339 Kč, Grada

Míříme za hranice

Cestopis íránistky a arabistky Lenky Hrabalové dává tušit, že v knize najdete skutečně ověřené informace. Autorka představuje zemi plnou kontrastů z pohledu historie, náboženství, politiky i samotné společnosti. Samozřejmě nabízí i místa zajímavá pro cestovatele. A také gurmány. Bonus navíc: kdo má rád zmrzlinu, dozví se, kde najde tu nejlepší.

598 Kč, Jota

Albánie je země kontrastů, stojí za poznávání. Autor: Albánie

Svého času byla Albánie opravdu drsná, a dnes šplhá mezi top turistické destinace. Také se jí říká země orlů, ale i bunkrů. Když zapomenete na předsudky a ochutnáte ji, zjistíte, že je jako šlehačka na dortu. Láká velkolepými hrady i středověkými kostely stejně jako divokou přírodou. Na pobřeží Středozemního moře si užijete krásné pláže a pak si třeba pojedete prohlédnout unikátní města Berat a Gjirokastru, která se můžou pochlubit osmanskou architekturou.

598 Kč, Jota

Po Evropě nebo do Tibetu

Netradiční průvodce nabízí 336 tras napříč národními parky jihozápadní Evropy, Alp a Makaronésie. Snadno načerpáte inspiraci, ale také informace včetně podrobných map nebo důkladného rozboru jednotlivých tras.

999 Kč, Universum

Náš poslední cestovatelský tip je současně výzvou. Uznejte sami: vyrazit na kole až do Tibetu, to je vážně nápad. Autor-cyklista ujel téměř 10 000 kilometrů, cestou posbíral mraky zážitků a fotografií, projel dvanáct zemí a vyslechl desítky příběhů. Tento cestopis vám jako námětovník na dobrodružné výpravy bude sloužit hodně dlouho.

499 Kč, CNC Books

Zdroj: Jota, Grada, CNC Books, Euromedia Group